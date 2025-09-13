Uerdingen will mit dem Pokalerfolg im Rücken nachlegen. – Foto: Ralph Görtz

Live: KFC Uerdingen und St. Tönis hoffen auf Befreiungsschlag Oberliga Niederrhein: Sowohl für den KFC Uerdingen als auch für den SC St. Tönis lief es im Ligabetrieb noch nicht wie wohl erhofft. FuPa Niederrhein berichtet über das Aufeinandertreffen der beiden Teams mit einem Liveticker, Highlights über FuPa.tv und einem Livestream.

Im eng gestaffelten Feld in der Oberliga sind die Wege zwar nicht weit, aber derzeit belegen sowohl der KFC Uerdingen als auch der SC St. Tönis einen Rang im unteren Tabellenmittelfeld. Nicht genug für die Ansprüche der beiden Teams, zumal der KFC im Lokalduell auch noch eine Rechnung offen hat.

Lipinski fällt aus, mentale Prüfung für den KFC Aus den vier Aufeinandertreffen in der Oberliga holte St. Tönis nämlich eindrucksvolle zehn Punkte, wobei der SC qualitativ und spielerisch seitdem noch eine ganze Ecke zugelegt haben dürfte. Beim KFC Uerdingen hat der Blick in die Vergangenheit ohnehin nur statistische Relevanz, von den damaligen Teams tummeln sich lediglich noch Ole Päffgen und Alexander Lipsinki in den Reihen der Uerdinger.

St. Tönis den Mantel des Angstgegners abzustreifen wäre entsprechend nur noch ein zusätzliches Bonbon, drei Punkte brauchen die Krefelder schlichtweg, um – wie es Trainer Julian Stöhr sagt – der "Musik nicht mehr hinterherzulaufen". Nach vier Spielen wären sicherlich mehr als die bislang mageren fünf Zähler möglich gewesen, besonders aus der 1:4-Pleite vom vergangenen Wochenende gegen den FC Büderich gilt es die richtigen Schlüsse zu ziehen. Vielleicht ist es so auch schon die erste große Reifeprüfung im Entwicklungsprozess der jungen aber auch talentierten Mannschaft, die unter anderem auf den angeschlagenen Lipinski verzichten muss.