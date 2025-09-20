Live: KFC Uerdingen und ETB SW Essen können großen Sprung machen

6:4, 4:1, 4:4 – Das Aufeinandertreffen des KFC Uerdingen und dem ETB SW Essen versprach in der jüngeren Vergangenheit vor allem eins: viele Tore. Wenn am Samstagnachmittag (20. September, 16 Uhr) das nächste Kapitel des traditionsreichen Duells geschrieben wird, geht es auch um wichtige Punkte für das beidseitige Momentum. Der Gewinner der Partie macht nämlich in jedem Fall einen ordentlichen Satz nach oben.

So würde der KFC Uerdingen mit drei Punkten für den Moment die alleinige Tabellenführung übernehmen, theoretisch wäre dies auch für die Essener möglich, dafür müsste aber ein historischer Kantersieg in der Grotenburg gelingen. Mit einem knappen Sieg würde sich das Team von Dennis Czyaka schon um neun Plätze auf Rang drei verbessern.

Dabei durchliefen beide Seiten zu Saisonbeginn durchaus Höhen und Tiefen. Der KFC scheint die klare Pleite gegen den FC Büderich (1:4) inzwischen gut verarbeitet zu haben, gewann seitdem überzeugend im Pokal gegen den SV Biemenhorst (3:0) und beendete auch die Durststrecke in direkten Duellen mit Lokalrivale SC St. Tönis (2:1). Schon zu Saisonbeginn war klar, dass die Uerdinger ein hochtalentiertes Team stellen, das sich in dieser Form aber noch einmal finden muss. Die Fortführung der nun gestarteten Serie wird schon früh zeigen, auf welchem Level sich die Krefelder befinden. Zumal Cheftrainer Julian Stöhr personell beinahe aus dem Vollen schöpfen kann. Nur Adam Tolba laboriert weiterhin an den Folgen eines Muskelbündelrisses.

ETB hofft auf Wiedergutmachung

Auf der anderen Seite durchliefen auch die Essener einen moderaten Umbruch, was sich auch an den teils unbeständigen Leistungen zum Saisonstart festmachen ließ. Offensiv ist in jedem Fall Verlass auf Lukas Korytowski und Marcello Romano, die mit ihren jeweils drei Treffern die Hälfte der insgesamt nur vier verschiedenen Torschützen beim ETB ausmachen. Anders als der KFC werden die Schwarz-Weißen auf Wiedergutmachung hoffen, verloren sie kurioserweise in der Vorwoche ebenfalls mit 1:4 gegen den FC Büderich. Für die eigene Moral und die tabellarische Situation hat der Ausgang der Partie schon früh der Saison einen beachtlichen Stellenwert.