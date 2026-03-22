Live: KFC Uerdingen um 15 Uhr gegen den VfB Homberg gefordert

Weiter Punkte gutmachen auf die Spitze kann der KFC Uerdingen als Dritter der Oberliga Niederrhein an diesem Wochenende zwar nicht, aber den Rückstand immerhin bei nur drei Zählern auf den VfB 03 Hilden und Ratingen 04/19 belassen, wenn am Sonntag um 15 Uhr der VfB Homberg zur Partie des 24. Spieltags in der Grotenburg zu Gast ist. Die Partie könnt ihr natürlich wieder bei uns im ausführlichen Liveticker verfolgen.
Die Konkurrenz im Kampf um die Spitze hat ja bereits vorgelegt. Die Ratinger haben bereits am Freitag durch einen späten Doppelpack von Rinor Rexha das Spiel beim VfL Jüchen-Garzweiler noch mit 2:1 für sich entschieden, während die Hildener ihren unglaublichen Lauf bei den Sportfreunden Baumberg forsetzten. An gleicher Stelle, wo der KFC noch am Mittwoch sein Nachholspiel mit 1:0 gegen die Baumberger gewonnen hatte, setzten sich die Hildener souverän mit 4:0 durch. Damit kann der VfB nun bereits auf sieben Siege in Serie verweisen.
Die Uerdinger hingegen haben es mit einem Gast zu tun, der einen gegenteiligen Lauf zu beklagen hat. In der FuPa-Formtabelle stehen aktuell nur der VfL Jüchen und der 1. FC Kleve noch hinter den Hombergern. Im Jahr 2026 gab es in der Oberliga noch keinen Sieg für die Gäste von Trainer Stefan Janssen, zuletzt war das Team am 13. Dezember beim 1. FC Kleve erfolgreich. Dass die Homberger Punkte gegen den Abstieg würden sammeln müssen, hatten sie sicherlich nicht nur selbst nicht auf der Rechnung. Eine solche hat der KFC übrigens auch mit den Hombergern offen: Denn im Hinspiel gingen die Krefelder im pcc-Stadion mit 0:4 unter.
Wer seine Bilanz nun am Sonntag aufbessern kann, erfahrt ihr an dieser Stelle ab 15 Uhr im FuPa-Liveticker. Da der KFC mit Coach Julian Stöhr einmal wieder Kontakt zu den beiden Spitzenplätzen hat, soll dieser sicherlich auch so lange wie möglich gehalten - oder die Lücke sogar bald geschlossen werden.
VfB Homberg – KFC Uerdingen 4:0
VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, James Shepard (46. Justin Walker), Ariyoh Yussuf Ayinla (82. Heni Ben Salah), Julian Bode (80. Johann Noubissi Noukumo), Berkan Bartu (74. Younes Mouadden), Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro, Luca Thissen, Emir Demiri, Marcio Jordan Blank (46. Andres Gerardo Gomez Dimas) - Trainer: Stefan Janßen
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Dominik Burghard, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Alexander Lipinski, Batuhan Özden (57. Yasin-Cemal Kaya), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (56. Ephraim Kalonji), Noah Tomson (38. Nedzhib Hadzha), Etienne-Noel Reck (55. Anthony Oscasindas) - Trainer: Julian Stöhr - Co-Trainer: Botan Melik
Schiedsrichter: Lukas Luthe (Essen) - Zuschauer: 1230
Tore: 1:0 Andres Gerardo Gomez Dimas (65.), 2:0 Emir Demiri (75.), 3:0 Emir Demiri (78.), 4:0 Johann Noubissi Noukumo (86.)
Gelb-Rot: Dominik Burghard (52./KFC Uerdingen/)