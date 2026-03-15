Live: KFC Uerdingen siegt 2:0 bei ETB SW Essen

Der KFC Uerdingen will den Auftritt im Derby gegen den SC St. Tönis vergessen machen. – Foto: Jens Terhardt

Wenn der KFC Uerdingen am Sonntag bei ETB Schwarz-Weiß Essen antritt, dann hat die Mannschaft von Trainer Julian Stöhr gleich in verschiedener Hinsicht etwas gutzumachen. Denn einerseits hat die Mannschaft aus der Grotenburg zuletzt zweimal in Folge verloren, jeweils vor den eigenen Fans gegen den FC Büderich (0:1) und den SC St. Tönis (1:3). Zum anderen ging auch das Hinspiel gegen den Traditionsverein vom Uhlenkrug in der Hinrunde in Krefeld verloren.

Da traf Tim Kaminski in der 83. Minute noch zum Sieg, die Krefelder ließen danach teils beste Möglichkeiten zum 1:1 aus. Nicht nur die mitreisenden Fans des KFC hoffen darum nun, dass der KFC es gleich in verschiedener Hinsicht besser macht.

Besonderes Spiel für Julian Stöhr

Ein besonderes Spiel ist die Partie auch für Stöhr, der noch zum Ende der abgelaufenen Saison die Schwarz-Weißen in der Oberliga betreut hat. Und die Essener kommen mit einem Lauf: Steckte ETB noch vor wenigen Wochen ganz tief im Tabellenkeller, so sorgte ein Sprint von drei Siegen in Folge für den Sprung auf den achten Tabellenplatz, wo die Krefelder, die allerdings noch ein Nachholspiel gegen die Sportfreunde Baumberg in der Hinterhand haben, als Fünfter nur noch drei Zähler Vorsprung haben. Nach Punkten könnten die Essener also gleichziehen - ein Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten.