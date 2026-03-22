Live: KFC Uerdingen führt 1:0 gegen Homberg nach Lipinski-Elfer

Die KFC hat am Mittwoch den Rückstand auf die Spitze auf drei Zähler verkürzt. – Foto: Jens Terhardt

Weiter Punkte gutmachen auf die Spitze kann der KFC Uerdingen als Dritter der Oberliga Niederrhein an diesem Wochenende zwar nicht, aber den Rückstand immerhin bei nur drei Zählern auf den VfB 03 Hilden und Ratingen 04/19 belassen, wenn am Sonntag um 15 Uhr der VfB Homberg zur Partie des 24. Spieltags in der Grotenburg zu Gast ist. Die Partie könnt ihr natürlich wieder bei uns im ausführlichen Liveticker verfolgen.

Die Konkurrenz im Kampf um die Spitze hat ja bereits vorgelegt. Die Ratinger haben bereits am Freitag durch einen späten Doppelpack von Rinor Rexha das Spiel beim VfL Jüchen-Garzweiler noch mit 2:1 für sich entschieden, während die Hildener ihren unglaublichen Lauf bei den Sportfreunden Baumberg forsetzten. An gleicher Stelle, wo der KFC noch am Mittwoch sein Nachholspiel mit 1:0 gegen die Baumberger gewonnen hatte, setzten sich die Hildener souverän mit 4:0 durch. Damit kann der VfB nun bereits auf sieben Siege in Serie verweisen.

VfB Homberg 2026 noch ohne Oberliga-Sieg

Die Uerdinger hingegen haben es mit einem Gast zu tun, der einen gegenteiligen Lauf zu beklagen hat. In der FuPa-Formtabelle stehen aktuell nur der VfL Jüchen und der 1. FC Kleve noch hinter den Hombergern. Im Jahr 2026 gab es in der Oberliga noch keinen Sieg für die Gäste von Trainer Stefan Janßen, zuletzt war das Team am 13. Dezember beim 1. FC Kleve erfolgreich. Dass die Homberger Punkte gegen den Abstieg würden sammeln müssen, hatten sie sicherlich nicht nur selbst nicht auf der Rechnung. Eine solche hat der KFC übrigens auch mit den Hombergern offen: Denn im Hinspiel gingen die Krefelder im pcc-Stadion mit 0:4 unter.