Live: KFC Uerdingen bei den Sportfreunden Baumberg

Der KFC hat am Sonntag bei Schwarz-Weiß Essen am Uhlenkrug gewonnen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Aller guten Dinge sind drei: Was der Volksmund sagt, soll nun auch auf die Oberliga-Partie der Sportfreunde Baumberg gegen den KFC Uerdingen zutreffen. Die Begegnung des 18. Spieltags war bereits zweimal abgesagt worden, weil es zunächst stark geregnet hatte, danach der neue Platz durch die Bewässerungsanlage wohl an einer Stelle abgesackt war. Diesmal sollte aber alles glatt gehen, ihr könnt das Spiel bei uns am Mittwoch ab 19.30 Uhr im Liveticker verfolgen.

Während die Baumberger am Wochenende in ihrem Derby beim 1. FC Monheim ein 1:1 holten, stoppte der KFC Uerdingen seine kleine Negativserie erfolgreich mit dem 2:0 beim ETB Schwarz-Weiß Essen, der wiederum seinerseits aus einem Form-Hoch mit drei Siegen in Folge kam. Die Uerdinger scheinen nun also die gute Frühform zu Jahresbeginn wieder aufgegriffen zu haben, und könnten mit einem Sieg in der Tabelle auf drei Punkte an die inzwischen punktgleichen Teams von Ratingen 04/19 und VfB 03 Hilden herankommen, bei dann noch elf ausstehenden Saisonspielen für alle Beteiligten.

Die Baumberger hingegen sind mit acht Zählern weniger zwar Zehnter, doch das Polster auf den ersten Abstiegsplatz beträgt für die Mannschaft von Salah El Halimi aktuell nur vier Zähler. Die Optik trügt also ein wenig. Kuriosität am Rande: Im ersten Duell der beiden Teams am 1. Spieltag, als sich die Kontrahenten 1:1 trennten, sah Baumbergs Louis Klotz in der Grotenburg die Ampelkarte. Das tat er auch am Sonntag im Derby mit den Monheimern, so dass er im zweiten Vergleich mit den Uerdingern nun fehlen wird.