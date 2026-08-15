LIVE! KFC führt nach Chancenflut bei der Holzheimer SG

Die Saisonvorbereitungen inklusive Highlight-Spiel gegen Delay Sports Berlin liefen für den KFC Uerdingen durchweg rund. Sechs Siege, darunter ein 3:1-Erfolg bei Regionalligist Bonner SC, ein Unentschieden und eine 1:4-Niederlage gegen den SV Bergisch Gladbach 09 stehen letztlich zu Buche. Die Generalprobe im Niederrheinpokal bei A-Ligist SV Rosellen konnte die Stöhr-Elf mit 3:0 für sich entscheiden.

Die Holzheimer SG bewegt sich nach großen Veränderungen im Kader und auf der Trainerbank derweil in unruhigen Gewässern und wird von vielen Seiten eher als Abstiegskandidat der Liga betrachtet. Beim Team von Neu-Trainer Sven van Beuningen ging die Niederrheinpokal-Partie gegen den Lokalrivalen SC Kapellen-Erft in der Verlängerung mit 2:4 verloren.

Folgerichtig liegt die Favoritenrolle beim KFC Uerdingen, der auch in dieser Saison den Anspruch haben wird, oben mitzuspielen. Ob die Krefelder ihrer Rolle in Holzheim gerecht werden und zum Start die ersten drei Punkte einsacken können, seht ihr live im Ticker bei FuPa Niederrhein.