Rot-Weiß Lintorf wartet noch auf den ersten Saisonsieg.
Rot-Weiß Lintorf wartet noch auf den ersten Saisonsieg. – Foto: Alexander Biehler

Live: Kellerduell in Lintorf, SCU will Spitzenposition verteidigen

Rot-Weiß Lintorf will die Rote Laterne in der Kreisliga A Düsseldorf wieder abgeben. Am Sonntag gibt es dazu die Gelegenheit im Kellerduell gegen den SC West.

Ordentlich Bewegung hat es in der Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf nach dem vergangenen Spieltag gegeben. Der SC Unterbach ist neuer Tabellenführer, der SC West hat im Keller ein kleines Lebenszeichen von sich gegeben. Nun werden die Karten wieder neu gemischt. Am Sonntag ist der SCU gegen den ASV Tiefenbroich im Einsatz. Im Kellerduell empfängt Rot-Weiß Lintorf den SC West. Diese Spiele stehen außerdem an.

So läuft Spieltag 7

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
15:00

Heute, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:30

Heute, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
15:00live

Heute, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
15:15

Heute, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
13:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SC Unterbach - TSV Urdenbach
Sa., 04.10.25 16:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Türkgücü Ratingen
So., 05.10.25 12:45 Uhr FC Büderich II - AC Italia Hilden
So., 05.10.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 05.10.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - Rot-Weiß Lintorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - ASV Tiefenbroich
So., 05.10.25 15:30 Uhr VfL Benrath - TuS Gerresheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SP.-VG. Hilden 05/06

9. Spieltag
Do., 09.10.25 20:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SV Wersten 04
So., 12.10.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - KSC Tesla 07
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 12.10.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - DSC 99 Düsseldorf II
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Düsseldorf-West
So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 12.10.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - FC Büderich II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Unterbach

