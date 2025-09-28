Live: Kellerduell in Lintorf, SCU will Spitzenposition verteidigen

Ordentlich Bewegung hat es in der Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf nach dem vergangenen Spieltag gegeben. Der SC Unterbach ist neuer Tabellenführer, der SC West hat im Keller ein kleines Lebenszeichen von sich gegeben. Nun werden die Karten wieder neu gemischt. Am Sonntag ist der SCU gegen den ASV Tiefenbroich im Einsatz. Im Kellerduell empfängt Rot-Weiß Lintorf den SC West. Diese Spiele stehen außerdem an.
________________
8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SC Unterbach - TSV Urdenbach
Sa., 04.10.25 16:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Türkgücü Ratingen
So., 05.10.25 12:45 Uhr FC Büderich II - AC Italia Hilden
So., 05.10.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 05.10.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - Rot-Weiß Lintorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - ASV Tiefenbroich
So., 05.10.25 15:30 Uhr VfL Benrath - TuS Gerresheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SP.-VG. Hilden 05/06
9. Spieltag
Do., 09.10.25 20:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SV Wersten 04
So., 12.10.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - KSC Tesla 07
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 12.10.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - DSC 99 Düsseldorf II
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Düsseldorf-West
So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 12.10.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - FC Büderich II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Unterbach