Live: Keine Tore zur Pause zwischen Viktoria Köln und MSV Duisburg

Ein letztes Mal im Jahr 2025 rollt in der 3. Liga am 4. Advent der Ball. Um 19.30 Uhr beschließt der MSV Duisburg die erste Saisonhälfte mit dem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln. Der Aufsteiger könnte mit einem Sieg die Herbstmeisterschaft eintüten und sich selbst ein richtig großes Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen. Unterstützt wird der Spielverein dabei von mindestens 4.000 Fans.

Da sowohl der SC Verl als auch Rot-Weiss Essen am Samstag ihre Spiele in der 3. Liga gewonnen haben, ist der MSV auf Rang vier abgerutscht. Das wollen die Kicker von Dietmar Hirsch am Sonntagabend in der Domstadt korrigieren. Mindestens ein Unentschieden muss her, um den Jahreswechsel vor dem Rivalen aus der Nachbarstadt zu verbringen, am liebsten wäre Mannschaft und Fans aber ein dreifacher Punktgewinn, denn dann wären die Zebras Herbstmeister - als Aufsteiger.

In das Duell bei der Viktoria gehen due Duisburger derweil mit durchaus erwähnenswerten Personalsorgen. Ganze acht Akteure stehen Hirsch nicht zur Verfügung, besonders der Ausfall von Rasim Bulic wird schwer zu ersetzen sein. Leon Müller dürfte die Lücke füllen, doch ihm fehlt nach überstandener Verletzung noch Spielpraxis. Ansonsten muss die Defensive nicht weiter umgebaut werden. Vor Keeper Max Braune, dürfte auch im letzten Spiel des Jahres die Viererkette bestehend aus Can Coskun, Tobias Fleckstein, Kapitän Alexander Hahn und Joshua Bitter auflaufen. Davor könnte Hirsch für eine Überraschung sorgen.

Ebenfalls klar ist: Das Auswärtsspiel wird für den MSV zum Heimspiel. Mindestens 4.000 Duisburger werden sich auf die kurze Reise nach Köln machen, es könnten aber auch 5.000 werden, die den Spielverein am Abend unterstützen werden. Direkt von der Seitenlinie tickert FuPa Niederrhein im gewohnten Maße für euch live. Klickt euch gerne rein!.

