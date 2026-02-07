 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

LIVE! Keine Tore in der Anfangsphase

3. Liga: Energie Cottbus könnte sich an der Tabellenspitze etwas Luft verschaffen, da mit dem MSV Duisburg und SC Verl die heißesten Verfolger gegeneinander spielen.

von Markus Becker · Heute, 11:12 Uhr · 0 Leser
Pele Wollitz kann den Vorsprung mit Energie Cottbus zunächst erhöhen.
Pele Wollitz kann den Vorsprung mit Energie Cottbus zunächst erhöhen. – Foto: Imago Images

Bevor es am Sonntag zum Verfolgerduell zwischen dem MSV Duisburg und dem SC Verl kommt, kann Tabellenführer Energie Cottbus zunächst vorlegen. Die Lausitzer gastieren beim zuletzt äußerts formstarken FC Ingolstadt. Auch der VfL Osnabrück kann weiter oben dranbleiben, hat dabei aber das tückische Niedersachsen-Spiel gegen den TSV Havelse vor sich. Rot-Weiss Essen misst sich am Sonntag mit vielfach am Deadline Day verstärkten Elf von Alemannia Aachen.

Ulms Drangphase in Überzahl wird nicht belohnt

Gestern, 19:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
2
1

Nach größtenteils müder Anfangsphase belebte ein Zufallsprodukt das Freitagabendspiel erstmals. Waldhof-Keeper Thijmen Nijhuis wollte einen Ball aus der Gefahrenzone befreien, faustete die Kugel dabei aber unfreiwillig auf den Körper von Dennis Chessa, was um ein Haar nach hinten losgegangen wäre (26.). Danach wurde die Partie auch im Allgemeinen wieder unterhaltsamer. Arianit Ferati setzte Felix Lohkemper in Szene, der Schlussmann Max Schmitt stehen ließ und zur Führung einschob (33.). Offensivansätze der Ulmer waren nicht zwingend genug, so legten die Hausherren auch noch nach. Der Initiator blieb dabei gleich. Ferati spielte weiter auf Kushtrim Asallari, der gekonnt ins Eck abschloss (45.+4).

Mannheim behauptet sich gegen Ulm.
Mannheim behauptet sich gegen Ulm. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

Die Spatzen waren nun natürlich gefordert, suchten im zweiten Durchgang gegen kompakt stehende Mannheimer noch die entscheidende Lücke. Diese ergab sich schließlich in der 66. Minute, als der Ball über Abu-Bekir El-Zein zu Max Brandt gelangt. Der 24-Jährige vollendete nahe der Sechzehnerkante zum Anschlusstreffer. Danach erhöhten die Gäste die Schlagzahl und erhielten sogar noch etwas Aufwind, nachdem Niklas Hoffmann nach einer Unsportlichkeit des Feldes verwiesen wurde (87.). Mannheim versuchte die drei Punkte nur noch über die Zeit zu retten, doch Ulm hatte in der tiefen Nachspielzeit noch eine dicke Gelegenheit. Dennis Dressel traf jedoch nur das Aluminium (90. +6). So blieb es bei der letztlich bitteren Niederlage für die Gäste, die damit nicht auf den Sieg gegen Duisburg aufbauen können.

SV Waldhof Mannheim – SSV Ulm 1846 Fußball 2:1
SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Lukas Klünter (46. Oluwaseun Ogbemudia), Niklas Hoffmann, Sanoussy Ba, Janne Sietan, Maximilian Thalhammer (77. Vincent Thill), Arianit Ferati, Diego Michel (67. Nolan Muteba N'Tumba), Samuel Abifade, Felix Lohkemper (84. Terrence Boyd), Kushtrim Asallari (67. Lovis Bierschenk)
SSV Ulm 1846 Fußball: Max Schmitt, Lukas Mazagg, Marcel Seegert (84. Jan Boller), Max Julian Brandt, Jonathan Meier (84. Niko Vukancic), Dennis Dressel, Leon Dajaku (75. Streli Mamba), Mirnes Pepic (75. Ensar Aksakal), Abu-Bekir Ömer El-Zein (84. Elias Löder), Luca Bazzoli, Dennis Chessa
Schiedsrichter: Tom Bauer (Neuhofen) - Zuschauer: 11111
Tore: 1:0 Felix Lohkemper (33.), 2:0 Kushtrim Asallari (45.+4), 2:1 Max Julian Brandt (66.)
Rot: Niklas Hoffmann (87./SV Waldhof Mannheim/grobe Unsportlichkeit)

Liveticker: FC Ingolstadt - FC Energie Cottbus

Heute, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
0
0

Liveticker: FC Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken

Heute, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
0
0

Liveticker: VfL Osnabrück - TSV Havelse

Heute, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
14:00live

Liveticker: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Schweinfurt

Heute, 14:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
0
0

Liveticker: SSV Jahn Regensburg - Viktoria Köln

Heute, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
0
0

Liveticker: VfB Stuttgart II - TSV 1860 München

Heute, 16:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
16:30live

Liveticker: TSG Hoffenheim 1899 II - F.C. Hansa Rostock

Morgen, 13:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live

Liveticker: Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen

Morgen, 16:30 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
16:30live

Liveticker: MSV Duisburg - SC Verl

Morgen, 19:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SC Verl
SC VerlSC Verl
19:30live

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: