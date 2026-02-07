LIVE! Keine Tore in der Anfangsphase

Pele Wollitz kann den Vorsprung mit Energie Cottbus zunächst erhöhen. – Foto: Imago Images

Bevor es am Sonntag zum Verfolgerduell zwischen dem MSV Duisburg und dem SC Verl kommt, kann Tabellenführer Energie Cottbus zunächst vorlegen. Die Lausitzer gastieren beim zuletzt äußerts formstarken FC Ingolstadt. Auch der VfL Osnabrück kann weiter oben dranbleiben, hat dabei aber das tückische Niedersachsen-Spiel gegen den TSV Havelse vor sich. Rot-Weiss Essen misst sich am Sonntag mit vielfach am Deadline Day verstärkten Elf von Alemannia Aachen.

Ulms Drangphase in Überzahl wird nicht belohnt

Nach größtenteils müder Anfangsphase belebte ein Zufallsprodukt das Freitagabendspiel erstmals. Waldhof-Keeper Thijmen Nijhuis wollte einen Ball aus der Gefahrenzone befreien, faustete die Kugel dabei aber unfreiwillig auf den Körper von Dennis Chessa, was um ein Haar nach hinten losgegangen wäre (26.). Danach wurde die Partie auch im Allgemeinen wieder unterhaltsamer. Arianit Ferati setzte Felix Lohkemper in Szene, der Schlussmann Max Schmitt stehen ließ und zur Führung einschob (33.). Offensivansätze der Ulmer waren nicht zwingend genug, so legten die Hausherren auch noch nach. Der Initiator blieb dabei gleich. Ferati spielte weiter auf Kushtrim Asallari, der gekonnt ins Eck abschloss (45.+4).

Mannheim behauptet sich gegen Ulm. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

Die Spatzen waren nun natürlich gefordert, suchten im zweiten Durchgang gegen kompakt stehende Mannheimer noch die entscheidende Lücke. Diese ergab sich schließlich in der 66. Minute, als der Ball über Abu-Bekir El-Zein zu Max Brandt gelangt. Der 24-Jährige vollendete nahe der Sechzehnerkante zum Anschlusstreffer. Danach erhöhten die Gäste die Schlagzahl und erhielten sogar noch etwas Aufwind, nachdem Niklas Hoffmann nach einer Unsportlichkeit des Feldes verwiesen wurde (87.). Mannheim versuchte die drei Punkte nur noch über die Zeit zu retten, doch Ulm hatte in der tiefen Nachspielzeit noch eine dicke Gelegenheit. Dennis Dressel traf jedoch nur das Aluminium (90. +6). So blieb es bei der letztlich bitteren Niederlage für die Gäste, die damit nicht auf den Sieg gegen Duisburg aufbauen können.

SV Waldhof Mannheim – SSV Ulm 1846 Fußball 2:1

SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Lukas Klünter (46. Oluwaseun Ogbemudia), Niklas Hoffmann, Sanoussy Ba, Janne Sietan, Maximilian Thalhammer (77. Vincent Thill), Arianit Ferati, Diego Michel (67. Nolan Muteba N'Tumba), Samuel Abifade, Felix Lohkemper (84. Terrence Boyd), Kushtrim Asallari (67. Lovis Bierschenk)

SSV Ulm 1846 Fußball: Max Schmitt, Lukas Mazagg, Marcel Seegert (84. Jan Boller), Max Julian Brandt, Jonathan Meier (84. Niko Vukancic), Dennis Dressel, Leon Dajaku (75. Streli Mamba), Mirnes Pepic (75. Ensar Aksakal), Abu-Bekir Ömer El-Zein (84. Elias Löder), Luca Bazzoli, Dennis Chessa

Schiedsrichter: Tom Bauer (Neuhofen) - Zuschauer: 11111

Tore: 1:0 Felix Lohkemper (33.), 2:0 Kushtrim Asallari (45.+4), 2:1 Max Julian Brandt (66.)

Rot: Niklas Hoffmann (87./SV Waldhof Mannheim/grobe Unsportlichkeit) ____ Liveticker: FC Ingolstadt - FC Energie Cottbus

