LIVE! Keine Tore in den ersten 45 Minuten

Über den durchweg erfolgreichen Oktober hat sich der KFC Uerdingen als Top-Team in der Oberliga Niederrhein etabliert. Doch nachdem das eigentliche Spitzenspiel gegen Ratingen 04/19 kürzlich ins Wasser gefallen ist, durften sich Mannschaft und Trainer eine Woche länger als erwartet auf den kommenden Gegner, den SV Blau-Weiß Dingden, vorbereiten.
"Wir haben Ideen, wie wir sie knacken können. Und das wollen wir dementsprechend auch auf einem wahrscheinlich nicht so optimalen Rasen umsetzen", kündigte Trainer Julian Stöhr an. Anhand der jüngsten Spielvideos konnte sich Stöhr schon einen Eindruck von dem Geläuf machen. Kombiniert mit teils starken Regenfällen in den vergangenen Wochen dürfte sich der Rasen in keinem wesentlich besseren Zustand als jener in der heimischen Grotenburg befinden. Deshalb fühlte sich Stöhr im gleichen Atemzug auch an den Grund der Absage des letzten KFC-Heimspiels erinnert: "Das darf ich eigentlich jetzt auch nicht mehr sagen, nach unserem Football-Desaster."
Anders als die Ratinger, die am vergangenen Dienstag gegen den A-Ligisten SV Hamborn (10:2) testeten, musste Uerdingen in der Zwischenzeit auf einen Ersatzgegner verzichten. Für den vergangenen Freitag sollte es eigentlich zum Landesligisten VfB Speldorf gehen, doch die verantwortliche Stadt Mülheim machte dem noch einen Strich durch die Rechnung: "Aber wie es dann so ist, wenn der KFC kommt, dann muss das die Stadt noch prüfen. Und die hat abgesagt", sagte Stöhr dazu.
Auf den kommenden Gegner aus Dingden trifft der KFC übrigens nicht zum ersten Mal: Laut FuPa-Datenbank steigt bereits das dritte Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs, zuvor jeweils im Niederrheinpokal mit deutlichem Klassenunterschied. Im Jahr 2011 setzten sich die Krefelder gegen den damaligen A-Ligisten aus Rees-Bocholt mit 4:1 durch, im vergangenen Aufeinandertreffen ging der KFC jedoch sensationell mit 0:1 leer aus. Nun treffen sich die Klubs erstmals wirklich auf Augenhöhe. Dingden scheint sich als Aufsteiger schon früh auf dem neuen Niveau etabliert zu haben, sammelte zuletzt sieben Zähler aus den vorausgegangenen drei Spielen. So stehen beide Teams in Sachen eigener Erwartungshaltung derzeit absolut im Soll und dürfen ins Flutlichtspiel am Freitagabend ohne Erfolgsdruck gehen.