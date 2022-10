Der KFC Uerdingen fordert am Sonntag den Spitzenreiter. – Foto: Stefan Brauer

Live: Kann der KFC Uerdingen seine Serie auch gegen Hilden halten? Oberliga Niederrhein: Das Topspiel des 14. Spieltags steigt in der Grotenburg - wir tickern das Spiel für Euch ausführlich.

Seit fünf Spielen hat der KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein nun nicht mehr verloren, drei davon wurden gewonnen, darunter auch die Spitzenspiele gegen die SSVg Velbert (zu den Höhepunkten bei FuPa.tv) und beim ETB Schwarz-Weiß Essen (hier die Höhepunkte bei FuPa.tv). Am Samstag steht ab 15 Uhr in der Grotenburg der nächste Vergleich an, wenn die Uerdinger den aktuellen Spitzenreiter VfB 03 Hilden zu Gast haben, der bislang auch spielerisch durch starke Auftritte überzeugt hat.

Hier klicken: Liveticker KFC Uerdingen - VfB Hilden Nach dem starken Spiel in Nettetal am vorigen Wochenende überzeugten die Hildener in der Englischen Woche auch gegen den SC St. Tönis, dessen Trainer Alexander Thamm zu Protokoll gab: "Wir hatten zehn Minuten, in denen wir gegenhalten konnten, danach hat der VfB 03 die Partie dominiert." Das Selbstbewusstsein dürfte bei den Hildenern mit Trainer Tim Schneider also am Anschlag sein, der Coach wird dafür sorgen, dass dies nicht in Arroganz umschlägt. Und mit Pascal Weber verfügen die Hildener zudem über eine echte Offensiv-Waffe.