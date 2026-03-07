Live: Kann der 1. FC Bocholt Spitzenreiter Fortuna Köln schlagen?

Fortuna Köln will sich weiter an der Tabellenspitze absetzen. – Foto: IMAGO IMAGES

Ist das Aufstiegsrennen in der Regionalliga West schon entschieden? Am Freitagabend teilten die Verfolger von Spitzenreiter Fortuna Köln die Punkte gleichmäßig unter sich auf. Mit einem Erfolg beim 1. FC Bocholt könnten die Domstädter ihren Vorsprung also auf acht Zähler ausbauen und damit wohl für eine Vorentscheidung sorgen. Zuletzt gab es beim 0:0 gegen den Bonner SC nur eine Punkteteilung, die "Schwatten" setzten sich bei den Sportfreunden Siegen mit 1:0 durch - für Spannung dürfte also gesorgt sein.