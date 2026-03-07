Live: Kann der 1. FC Bocholt Spitzenreiter Fortuna Köln schlagen?

Ist das Aufstiegsrennen in der Regionalliga West schon entschieden? Am Freitagabend teilten die Verfolger von Spitzenreiter Fortuna Köln die Punkte gleichmäßig unter sich auf. Mit einem Erfolg beim 1. FC Bocholt könnten die Domstädter ihren Vorsprung also auf acht Zähler ausbauen und damit wohl für eine Vorentscheidung sorgen. Zuletzt gab es beim 0:0 gegen den Bonner SC nur eine Punkteteilung, die "Schwatten" setzten sich bei den Sportfreunden Siegen mit 1:0 durch - für Spannung dürfte also gesorgt sein.
26. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach II
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Wuppertaler SV
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Fortuna Köln
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - VfL Bochum II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - FC Gütersloh
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr 1. FC Köln II - RW Oberhausen
