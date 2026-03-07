 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Live: Kann der 1. FC Bocholt Spitzenreiter Fortuna Köln schlagen?

Für Tabellenführer Fortuna Köln bietet sich eine große Chance, die Spitzenposition in der Regionalliga West auszubauen. Ein Sieg beim 1. FC Bocholt ist dann aber Pflicht.

von Marcel Eichholz · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser
Fortuna Köln will sich weiter an der Tabellenspitze absetzen.
Fortuna Köln will sich weiter an der Tabellenspitze absetzen. – Foto: IMAGO IMAGES

Regionalliga West
Fortuna Köln
1.FC Bocholt

Ist das Aufstiegsrennen in der Regionalliga West schon entschieden? Am Freitagabend teilten die Verfolger von Spitzenreiter Fortuna Köln die Punkte gleichmäßig unter sich auf. Mit einem Erfolg beim 1. FC Bocholt könnten die Domstädter ihren Vorsprung also auf acht Zähler ausbauen und damit wohl für eine Vorentscheidung sorgen. Zuletzt gab es beim 0:0 gegen den Bonner SC nur eine Punkteteilung, die "Schwatten" setzten sich bei den Sportfreunden Siegen mit 1:0 durch - für Spannung dürfte also gesorgt sein.

Liveticker: 1. FC Bocholt - Fortuna Köln

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
0
0

Der nächste Spieltag der Regionalliga West

26. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach II
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Wuppertaler SV
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Fortuna Köln
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - VfL Bochum II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - FC Gütersloh
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr 1. FC Köln II - RW Oberhausen

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: