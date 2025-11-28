 2025-11-28T07:03:18.113Z

Gegen den FC Bayern II unterlag der TSV Buchbach vergangene Woche knapp. – Foto: Marc Marasescu

LIVE: Jahresabschluss beim Dritten - TSV Buchbach gastiert in Würzburg

20. Spieltag der Regionalliga Bayern

Am letzten Spieltag im Kalenderjahr 2025 müssen die Schützlinge von Trainer Aleksandro Petrovic bei den seit zwölf Saisonspielen ungeschlagenen Würzburger Kickers ran. Wir berichten im LIVE-Ticker:

Heute, 18:30 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
0
0
Paul RuserAutor