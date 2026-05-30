Live im Ticker: VfB Hilden greift nach Meisterschaft und Aufstieg FuPa Niederrhein tickert ausführlich live, wenn der VfB Hilden den 1. FC Monheim empfängt. Läuft alles nach Plan, kann der VfB den Aufstieg feiern. von Marcel Eichholz · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

Der VfB Hilden träumt vom Regionalliga-Aufstieg. – Foto: Arno Wirths

Ein Punkt beträgt der Vorsprung des VfB Hilden in der Tabelle der Oberliga Niederrhein vor Verfolger Ratingen 04/19. Sollten die Ratinger am Sonntag gegen die DJK Adler Union Frintrop patzen und Hilden gleichzeitig sein Duell gegen den 1. FC Monheim gewinnen, könnte der VfB am vorletzten Spieltag der Saison die Meisterschaft einfahren und den Aufstieg in die Regionalliga West feiern. >>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

Der vorletzte Akt einer extrem spanenden Saison in der Oberliga steht bevor. Nachdem der VfB Hilden zuletzt die Spitzenposition erobert hatte, steht der Verein nun vor dem großen Ziel des Aufstiegs. Die Regionalliga ist so nah, wie lange nicht mehr, es ist nun an den Spielern von Erfolgstrainer Tim Schneider, den letzten Schritt zu gehen. Los geht es am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Monheim (15.30 Uhr, FuPa-Liveticker).

>>> Hier geht es zum ausführlichen Ticker der Partie Vorab hat der KFC Uerdingen am Freitagabend sein Spiel beim TSV Meerbusch mit 2:1 gewonnen und damit seine Minimalchance auf den Aufstieg bewahrt. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Hilden dennoch, sodass mit einem Hildener Erfolg gegen Monheim die Saison für den KFC gelaufen wäre. Nur einen Zähler hinter dem aktuellen Primus rangiert Ratingen, das mit Frintrop einen Gegner empfangen, der noch um den Klassenerhalt kämpft und demnach alles reinwerfen wird. Damit ihr nichts verpasst, ist FuPa Niederrhein natürlich auch in Ratingen live vor Ort und tickert ausführlich. ____ 📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news