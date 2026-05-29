Live im Ticker: Ratingen 04/19 muss die Hürde Frintrop überwinden

Ratingen 04/19 braucht einen Sieg gegen die Adler. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Im Fernduell spielen Ratingen 04/19 und der VfB 03 Hilden um die Spitzenposition der Oberliga Niederrhein – der KFC Uerdingen bräuchte einen Sieg und Schützenhilfe auf den anderen Plätzen, um noch ein Wörtchen mitzureden. Wenn Ratingen 04/19 die DJK Adler Union Frintrop empfängt, begleitet FuPa Niederrhein die Partie für euch mit einem ausführlichen Liveticker.

Heiß, heißer, Aufstiegskampf in der Oberliga

Noch vor der Pfingstpause hat sich der VfB 03 Hilden die Pole-Position der Oberliga von Ratingen 04/19 weggeschnappt. Denn da hatte der VfB bereits am Freitagabend mit einem 2:0-Erfolg gegen Adler Frintrop vorgelegt. Diesem Druck konnte die Elf von Damian Apfeld zwei Tage nicht standhalten und kam über ein 2:2-Unentschieden bei der Holzheimer SG nicht hinaus. Vor dem 33. Spieltag stehen die Hildener also mit 65 Zählern nur einen knappen Punkt vor 04/19 – da der direkte Vergleich ausgeglichen ist zwischen beiden, könnte sich womöglich ein Entscheidungsspiel nach Ende der Saison anbahnen.

Das Hinspiel zwischen den Adlern und Ratingen ging ungefährdet mit 4:2 an den RSV. Nach Union-Führung konnten die Ratinger vier Tore in Folge erzielen und so die Tabellenführung mit zu dem Zeitpunkt sechs Punkten Vorsprung untermauern. Im Gegensatz zu den Ratingern hat sich die Tabellensituation der Adler ein wenig entspannt: Das Team von Marcel Cornelissen ist vom vorletzten Platz mittlerweile über den Strich gesprungen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es nur zwei Punkte Vorsprung auf den VfB Homberg sind – das heißt, für die Essener könnte in der ganz heißen Phase der Saison noch auf auf einen direkten Abstiegsplatz gehen.