Live im Ticker: Landesliga-Aufsteiger RWE II und Rhede im Kräftemessen

RWE II empfängt Rhede. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Sowohl der VfL Rhede als auch die Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen II kommen wieder in die Sphären der vergangenen sportlichen Hochphase. In der Tat verbindet beide Mannschaften ein ähnliches Schicksal: In der Saison 2013/14 agierten die Mannschaften jeweils noch in der Oberliga Niederrhein, seitdem - aus gänzlich unterschiedlichen Gründen - nicht mehr. Nun gelang sowohl RWE II und Rhede parallel der Aufstieg in die Landesliga und nun treffen sich die beiden Seiten zum wohl ersten richtigen Härtetest.

Für beide Seiten war es bislang ein gemischter Testspielauftkakt. Bei RWE griffen im ersten Test gegen Westfalen-Bezirksligist Erler SV (1:4) wahrlich noch nicht alle Schrauben ineinander. Die bekannten Offensivqualitäten der Elf von Stefan Lorenz kamen umso besser gegen Ratingen 04/19 II (3:0) und zuletzt den SV Sodingen (10:1) zum Vorschein. Nach aktuellem Stand konnte die Profi-Vertretung auch die wichtigsten Leistungsträger allesamt behalten. Gezielte Verstärkungen wie Routinier Timo Brauer (SpVg Schonnebeck) und Nico Petritt (VfB Bottrop) könnten die Rot-Weissen womöglich auf das nächste Level hieven. Was das genau bedeutet, wird sich noch zeigen. In Sachen Zielseztung hielt sich RWE noch bedeckt, das Kraftvermögen könnten gerade gegen einen spannenden Gegner wie den VfL noch einmal aufgezeigt werden. Wobei die beiden Mannschaften natürlich im Saisonverlauf in verschiedenen Gruppen agieren.

Wenig personelle Bewegung in Rhede

Auch Rhede durchlief einen ähnliche Testspielphase. Los ging's mit einer moderaten Watschn gegen Oberligist SV Blau-Weiß Dingden (0:5), worauf die Elf von Niklas Schemmer mit drei ungefährdeten Siegen gegen Viktoria Heiden (5:0), Spvgg Sterkrade-Nord (3:0) und den TuS Stenern (9:0) reagierte. Nach aktuellem Stand werden die Rheder fast mit dem kompletten Kader aus der Vorsaison antreten. Unter den Neuankömmlingen sticht besonders die Torquote von Jan Giesbers ins Auge, der in der A-Liga für den SV Emmerich-Vrasselt auf 30 Treffer und sieben Vorlagen kam.