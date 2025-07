Warbeyen trifft auf die U17 des Kevelaerer SV. – Foto: Pascal Derks

Live im Stream: VfR Warbeyen gegen U17 des Kevelaerer SV Der VfR Warbeyen, Neuling in der 2. Frauenfußball-Bundesliga, testet am Mittwoch (9. Juli, 19 Uhr) gegen die U17 des Kevelaerer SV. Die Redaktion von FuPa Niederrhein liefert Live-Bilder der Partie über FuPa.tv und in einem Youtube-Stream. Verlinkte Inhalte noch nicht zugeordnet 2. Frauen-Bundesliga Kevelaer VfR Warbeyen TSV Weeze

Mit dem Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga will es der VfR Warbeyen offenbar wissen. Nach dem ersten Test gegen die U17-Junioren des TSV Weeze in der Vorwoche (2:4), steht nun das Kräftemessen mit dem letztjährigen B-Junioren-Grenzlandliga-Teilnehmer, Kevelaerer SV, an.

Warbeyen findet Gefallen an Tests gegen Jungs-Mannschaften Schon in der Vorbereitung zur abgelaufenen Saison hat Warbeyen den Vergleich mit den Jungs-Mannschaften aus der Region nicht gescheut. Damals setzte es eine 2:6-Niederlage gegen die A-Junioren Mannschaft von Siegfried Materborn. Auch in der Testspielphase für das nächsthöhere Niveau will Trainer Sandro Scuderi solche ungewöhnlichen Aufeinandertreffen offenbar weiter einstreuen. Ein Ansatz, der fraglos auch einen gewissen Mut sowie Selbstverständnis in die eigene Qualität erfordert.

Morgen, 19:00 Uhr Kevelaerer SV Kevelaer VfR Warbeyen VfR Warbeyen 19:00 live PUSH Do., 03.07.2025, 19:00 Uhr TSV Weeze TSV Weeze VfR Warbeyen VfR Warbeyen 4 2 Abpfiff So ging zuletzt ein fernab der Öffentlichkeit durchgeführtes Testspiel der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft viral, die mit 1:7 gegen die U15-Jungen des FC Luzern verloren. Aus rein sportlicher Sicht könnte ein solches Duell auch etwaige Schwachstellen offenbaren, die in einer Vorbereitung gegen ausschließlich Frauen-Teams unbemerkt geblieben wären.