Live im Stream: Saisonauftakt für den KFC Uerdingen gegen Baumberg

Nach einer durchaus überzeugenden Vorbereitungsphase und einem vielleicht etwas wackeligen Pflichtspielauftakt im Niederrheinpokal, geht es für den KFC Uerdingen wieder um Punkte in der Oberliga Niederrhein. Am Freitagabend (15. August) um 20 Uhr gastieren die Sportfreunde Baumberg, Meister der Saison 2023/24, in der Grotenburg. Die Redaktion von FuPa Niederrhein berichtet erneut aus dem Stadion mit einem ausführlichen Liveticker, Highlights über FuPa.tv und auch einem Youtube-Stream.

Gegen insgesamt vier Westfalen-Oberligisten getestet, stolzierte der KFC ohne eine Niederlage durch die Vorbereitungsphase. Dem noch sehr jungen Kader von Trainer Julian Stöhr unterliefen in dieser Phase zwar immer wieder Abspiel- und Abstimmungsfehler, doch gerade in den Begegnungen gegen die SG Wattenscheid (4:3) und den SV Schermbeck (4:0) kam das offensive Potenzial der zweifelsfrei talentierten Mannschaft zum Vorschein. Im Pokalspiel gegen den SSV Bergisch Born (1:0) taten sich die KFC-Mannen wiederum über beinahe die gesamte Partie recht schwer.

Stellt sich die Frage, in welcher Verfassung sich die Uerdinger zu Beginn präsentieren. Qualitativ dürften sich die Sportfreunde Baumberg auf einem ähnlichen Niveau bewegen, stellen dafür den deutlich älteren – und damit auch erfahreneren Kader. Die Monheimer lösten ihre Pokalaufgabe gegen Bezirksligist VfR Krefeld-Fischeln mit deutlich weniger Kopfschmerzen (7:0).

Grundsätzlich wird Baumberg intern wie extern wesentlich weiter oben als Platz 14 aus der Vorsaison erwartet. Besonders über die Verpflichtungen von Timo Hölscher (Fortuna Köln) und André Mandt (TuS Koblenz) hat die Anfangsformation in Sachen Strahlkraft noch einmal etwas zugenommen. Eingespielt und verstärkt reist Baumberg also vielleicht sogar leicht favorisiert in die Grotenburg, zumal Julian Stöhr nicht müde wird zu betonen, dass sein Team noch ein paar Wochen benötigt, um ideell eingespielt zu sein. Ab 20 Uhr geht es im Ticker und im Stream los.