Ratingens Zweite muss einen 3:0-Vorsprung "nur" über die Zeit retten. – Foto: Ralph Görtz

Live im Stream: Relegations-Finale Ratingen II gegen Uerdingen Das Hinspiel um das letzte Ticket für die Bezirksliga hat Ratingen 04/19 II beim VfB Uerdingen mit 3:0 gewonnen. Ihr könnt bei uns verfolgen, ob die Ratinger das daheim über die Ziellinie bringen.

Die Rettung ist nah für die Zweitvertretung von Ratingen 04/19, aber noch ist das Team eben nicht im Ziel. Das Hinspiel der Relegation um den Verbleib in der Bezirksliga haben die Ratinger am Sonntag beim VfB Uerdingen bereits mit 3:0 gewonnen, das Team von Trainer Andreas Voss muss im Heimspiel nun also eigentlich nur die Nerven behalten. Aber es sind eben noch mindestens 90 Minuten zu gehen, die eben auch nicht zu leicht genommen werden dürfen.

Ratingen daheim stärker

Denn die Gäste aus Uerdingen, und das wird wohl auch Trainer Stefan G. Rex seiner Mannschaft so mit auf den Weg geben, haben in Ratingen nun nichts mehr zu verlieren, worin dann auch das Restrisiko fü die Gastgeber liegt. Aber immerhin 21 ihrer 29 Punkte in der Abschlusstabelle haben die Gastgeber auch auf dem eigenen Platz geholt, das sollte 04/19 zusätzliche Sicherheit geben.

Bittere Relegation für den VfB Uerdingen Zumal die Gäste aus Uerdingen, deren Punkteschnitt in der Saison eigentlich besser war, in der Fremde mit 15 Zählern nun auch keine Bäume ausgerissen haben. Der Abstieg wäre dennoch tragisch für die Krefelder, die zunächst den Dreikampf der Punktgleichen in der Bezirksliga-Gruppe 4 gegen den Lokalrivalen TSV Bockum und Alemannia Pfalzdorf verloren haben, um dann ein drittes und viertes "Bonusspiel" absolvieren zu müssen, was dann sehr wahrscheinlich mit dem Abstieg endet.