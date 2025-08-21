Live im Free-TV: Löwen beim Pokalschreck Illertissen

Schmankerl für alle Fußballfans im Freistaat: Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt das Achtelfinal-Topspiel des Verbandspokals zwischen dem FV Illertissen und dem TSV 1860 München live im Free-TV. Die Partie wird am Samstag, den 6. September um 14 Uhr im Vöhlinstadion angepfiffen. Die Illertisser Pokalexperten sorgten erst am vergangenen Wochenende bundesweit für Schlagzeilen, als der Regionalligist den 1. FC Nürnberg in der ersten Runde des DFB-Pokals aus dem Wettbewerb schmiss und sich so als einziger Amateurklub für die zweite Runde qualifizierte .

BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium den Spielbetrieb im Freistaat verantwortet, blickt voller Vorfreude auf den Pokalschlager zwischen dem FVI und den Löwen und betont in einer Pressemitteilung: "Die Live-Übertragung des Totopokal-Achtelfinals im Free-TV ist ein starkes Signal und zeigt einmal mehr, dass der Bayerische Rundfunk ein verlässlicher Partner des bayerischen Fußballs ist. Zugleich beweist sie, dass unser Totopokal spannende und hochattraktive Duelle bietet – Spiele also, die es verdient haben, direkt ins Wohnzimmer der Fußballfans gebracht zu werden." Verbands-Spielleiter Josef Janker jubelt: "Der Titelverteidiger gegen die Münchner Löwen – Fußballherz, was willst du mehr?"

Für die Sechziger ist es nach dem lockeren 6:0 beim oberfränkischen Kreisligisten SC Reichmannsdorf und dem 8:0 beim oberbayerischen Bezirksligisten TSV Geiselbullach der erste richtige Prüfstein im Totopokal. Das Ziel der Münchner ist klar: Sie wollen in diesem Jahr den Pott holen, das hat Sportgeschäftsführer Dr. Christian Werner deutlich gemacht. Aber Vorsicht Löwen: Die Illertisser und der Bayerische Totopokal - das ist eine Liebesbeziehung. Dreimal in den vergangenen vier Jahren triumphierte der Klub aus dem Landkreis Neu-Ulm und ist auch in dieser Spielzeit bereits wieder lockerleicht durch die ersten beiden Runden spaziert.