Allgemeines
– Foto: Marco Bader

LIVE Icon League Final 6 in Wien: Wer wird Season 3-Champion?

Die Icon League Season 3 war auf Deutschland-Tour.

Nach Stationen in Hannover, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Bremen war die Icon League auch immer wieder zuhause in Düsseldorf vor Ort. Für das Finale haben sich die Macher ein ganz besonderes Event in Österreich ausgedacht. In der Stadthalle Wien, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, geht es für die verbliebenen sechs Mannschaften um ein sattes Preisgeld in Höhe von einer halben Million Euro.

Den Spielern des Sieger-Teams wird zudem auch ein Champions-Ring überreicht, auf dem die Initialen der Spieler verewigt sind und der einen Wert von 5.000 EUR hat.

FuPa ist bei den Partien im Liveticker dabei.

Sonntag, 14. Dezember

Viertelfinale

Heute, 17:45 Uhr
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
FC Berlin City
FC Berlin CityBerlin City
1
2

Heute, 19:00 Uhr
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
19:00live

Halbfinale

Heute, 20:00 Uhr
Gewinner VF1
FC PLYRS United
FC PLYRS UnitedPLYRS United
20:00live

Plyrs United - Sieger Viertelfinale Spiel 1

Heute, 21:00 Uhr
Gewinner VF2
Two Stripes United
Two Stripes UnitedTwo Stripes
21:00live

Two Stripes United - Sieger Viertelfinale Spiel 2

Finale

20.45 Uhr

So liefen die Play-Ins in Düsseldorf ab:

Montag, 8. Dezember

Play-Ins

  • Der Sieger steht im Halbfinale beim Final 6, der Verlierer im Viertelfinale beim Final 6

Berlin Underdogs (Platz 1) - Two Stripes United (Platz 4) 5:9
Tore: 0:1 Nils Lück (6.), 0:2 Bilal El Morabiti (7.), 1:2 Aisa Mohand Arifi (7.), 1:3 Kian Assadollahi (7.), 1:4 Kian Assadollahi (7.), 1:5 Kian Assadollahi (7.), 1:6 Vendim Sinani (10.), 1:7 Narsico Jorge Lubaca (11.), 2:7 Daniel Sudar (11.), 3:7 Daniel Sudar (11.), 3:8 Thomas Sonntag (14.), 4:8 Panzu De Angelo Ernesto (15.), 5:8 Sandro Jurado Garcia (16.), 5:9 Kaies Alaisame (23.)

  • Der Sieger steht im Halbfinale beim Final 6, der Verlierer im Viertelfinale beim Final 6

Plyrs United (Platz 2) - DNA Athletics (Platz 3) 6:4
Tore: 0:1 Raffael Kobrowski (13.), 1:1 Mergim Dervishaj (14.), 2:1 Mergim Dervishaj (17.), 3:1 Mergim Dervishaj (17.), 3:2 Petar Gluhakovic (20.), 3:3 Amar Cekic (22.), 4:3 Jure Pusic (22.), 4:4 Mergim Bajrami (23.), 5:4 Gian-Luca Reck (24.), 6:4 Jure Pusic (24.)

  • Der Sieger steht im Viertelfinale beim Final 6

Fokus Eagles (Platz 5) - FC Bavarian Clique (Platz 8) 8:7 n. V.
Tore: 0:1 Cemal Kaymaz (2.), 1:1 Michael Bolvin (4.), 2:1 Michael Bolvin (4.), 3:1 Aaron Herzog (4.), 4:1 Zulu Ernst (5.), 5:1 Aaron Herzog (6.), 5:2 Nicolas Jann (7.), 6:2 Fatih Baca (9.), 6:3 Cemal Kaymaz (12.), 7:3 Emincan Tekin (12.), 7:4 Daniel Brosinski (16.), 7:5 Daniel Brosinski (16.), 7:6 Justin Sauermilch (22.), 7:7 Nicolas Jann (23.), 8:6 Fatih Baca (27.)

  • Der Sieger steht im Viertelfinale beim Final 6

FC Onefootball (Platz 6) - FC Berlin City (Platz 7) 0:3
Tore: 0:1 Furkan Ars (4.), 0:2 Aytürk Gecim (14.), 0:3 Enes Küc (19.)

Die Abschlusstabelle der regulären Spielzeit:

