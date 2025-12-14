LIVE Icon League Final 6 in Wien: Wer wird Season 3-Champion?

Nach Stationen in Hannover, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Bremen war die Icon League auch immer wieder zuhause in Düsseldorf vor Ort. Für das Finale haben sich die Macher ein ganz besonderes Event in Österreich ausgedacht. In der Stadthalle Wien, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, geht es für die verbliebenen sechs Mannschaften um ein sattes Preisgeld in Höhe von einer halben Million Euro.

Den Spielern des Sieger-Teams wird zudem auch ein Champions-Ring überreicht, auf dem die Initialen der Spieler verewigt sind und der einen Wert von 5.000 EUR hat.

FuPa ist bei den Partien im Liveticker dabei.