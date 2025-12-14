LIVE Icon League Final 6 in Wien: Wer wird Season 3-Champion?

Nach Stationen in Hannover, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Bremen war die Icon League auch immer wieder zuhause in Düsseldorf vor Ort. Für das Finale haben sich die Macher ein ganz besonderes Event in Österreich ausgedacht. In der Stadthalle Wien, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, geht es für die verbliebenen sechs Mannschaften um ein sattes Preisgeld in Höhe von einer halben Million Euro.
Den Spielern des Sieger-Teams wird zudem auch ein Champions-Ring überreicht, auf dem die Initialen der Spieler verewigt sind und der einen Wert von 5.000 EUR hat.
FuPa ist bei den Partien im Liveticker dabei.
Der Livestream:
Plyrs United - Sieger Viertelfinale Spiel 1
Two Stripes United - Sieger Viertelfinale Spiel 2
20.45 Uhr
___
So liefen die Play-Ins in Düsseldorf ab:
Berlin Underdogs (Platz 1) - Two Stripes United (Platz 4) 5:9
Tore: 0:1 Nils Lück (6.), 0:2 Bilal El Morabiti (7.), 1:2 Aisa Mohand Arifi (7.), 1:3 Kian Assadollahi (7.), 1:4 Kian Assadollahi (7.), 1:5 Kian Assadollahi (7.), 1:6 Vendim Sinani (10.), 1:7 Narsico Jorge Lubaca (11.), 2:7 Daniel Sudar (11.), 3:7 Daniel Sudar (11.), 3:8 Thomas Sonntag (14.), 4:8 Panzu De Angelo Ernesto (15.), 5:8 Sandro Jurado Garcia (16.), 5:9 Kaies Alaisame (23.)
Plyrs United (Platz 2) - DNA Athletics (Platz 3) 6:4
Tore: 0:1 Raffael Kobrowski (13.), 1:1 Mergim Dervishaj (14.), 2:1 Mergim Dervishaj (17.), 3:1 Mergim Dervishaj (17.), 3:2 Petar Gluhakovic (20.), 3:3 Amar Cekic (22.), 4:3 Jure Pusic (22.), 4:4 Mergim Bajrami (23.), 5:4 Gian-Luca Reck (24.), 6:4 Jure Pusic (24.)
Fokus Eagles (Platz 5) - FC Bavarian Clique (Platz 8) 8:7 n. V.
Tore: 0:1 Cemal Kaymaz (2.), 1:1 Michael Bolvin (4.), 2:1 Michael Bolvin (4.), 3:1 Aaron Herzog (4.), 4:1 Zulu Ernst (5.), 5:1 Aaron Herzog (6.), 5:2 Nicolas Jann (7.), 6:2 Fatih Baca (9.), 6:3 Cemal Kaymaz (12.), 7:3 Emincan Tekin (12.), 7:4 Daniel Brosinski (16.), 7:5 Daniel Brosinski (16.), 7:6 Justin Sauermilch (22.), 7:7 Nicolas Jann (23.), 8:6 Fatih Baca (27.)
FC Onefootball (Platz 6) - FC Berlin City (Platz 7) 0:3
Tore: 0:1 Furkan Ars (4.), 0:2 Aytürk Gecim (14.), 0:3 Enes Küc (19.)
___
Die Abschlusstabelle der regulären Spielzeit: