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Live: Hummetroth und Unter-Flockenbach vor heißem Liga-Fight
Hessenliga-Kracher am Mittwochabend
von Philipp Weyerhäuser · Gestern, 17:00 Uhr · 0 Leser
Odenwald. Der SV Hummetroth empfängt den SV Unter-Flockenbach im Erbacher Sportpark. Der Auftakt vor heimischem Publikum missglückte den Odenwäldern. Wie präsentieren sie sich im zweiten Heimspiel der neuen Saison? Oder können die „Flockis“ aus Gorxheimertal die Aufstiegseuphorie mitnehmen? Wir übertragen die Partie am 12. August ab 19.30 Uhrlive im Stream, kommentiert vonSportreporter Marcel Storch und Tim Lohwasser. Hier geht es zum Livestream von Echo Online.