 2026-08-06T13:32:42.897Z

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Live: Hummetroth und Unter-Flockenbach vor heißem Liga-Fight

Hessenliga-Kracher am Mittwochabend

von Philipp Weyerhäuser · Gestern, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Redaktion

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Hummetroth
Flockenbach

Mi., 12.08.2026, 19:30 Uhr
SV Hummetroth
SV HummetrothHummetroth
SV Unter-Flockenbach
SV Unter-FlockenbachFlockenbach
19:30

Odenwald. Der SV Hummetroth empfängt den SV Unter-Flockenbach im Erbacher Sportpark. Der Auftakt vor heimischem Publikum missglückte den Odenwäldern. Wie präsentieren sie sich im zweiten Heimspiel der neuen Saison? Oder können die „Flockis“ aus Gorxheimertal die Aufstiegseuphorie mitnehmen? Wir übertragen die Partie am 12. August ab 19.30 Uhr live im Stream, kommentiert vonSportreporter Marcel Storch und Tim Lohwasser. Hier geht es zum Livestream von Echo Online.