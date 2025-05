LIVE! Hünxe mit ehrwürdiger Vorstellung, noch keine Tore in Essen

Das nominell wohl attraktivste Duell dürfte sich im Essener Kreispokal abspielen, wo Bezirksliga-Vizemeister DJK Sportfreunde Katernberg auf den Landesliga-Fünften ESC Rellinghausen stößt. Für Katernberg gilt es noch aus der bislang guten eine herausragende Saison zu machen. Nach Abschluss der regulären Spielzeit geht es in die Aufstiegs-Relegation. Der Titel im Pokal könnte dafür bereits als großer Mutmacher dienen. Auch in Wuppertal trifft Bezirks- auf Landesliga: Hier bekommt es der FSV Vohwinkel mit dem SC Velbert zu tun. Deutlich ungleicher sind die Kräfteverhältnisse in Rees-Bocholt verteilt, wo Landesliga-Meister SV BW Dingden sich gegen B-Ligist STV Hünxe nicht blamieren möchte.

Doch natürlich geht es nicht nur bei den Herren um den Titel. Unter anderem kommt die U19 von der SG Unterrath einen Tag nach der Niederlage im Niederrheinpokal-Halbfinale erneut zum Einsatz. Das Duell zwischen dem SV Budberg und dem FC Neukirchen-Vluyn kommt gleich in zwei verschiedenen Finals zustande.