LIVE HSM Dortmund: Die finale Zwischenrunde um den Endrundeneinzug

Diese 24 Mannschaften kämpfen um die zwölf Endrunden-Plätze am kommenden Wochenende in der Helmut-Körnig-Halle:

SV Westrich (BL), Westfalia Huckarde (BL), TuS Hannibal (LL), RW Barop (KLA), VfL Hörde (KLA), FC Sarajevo-Bosna (BL), TV Brechten (BL), RW Balikesirspor (KLA), ASC 09 Dortmund (OL), Mengede 08/20 (BL), BV Teutonia Lanstrop (KLA), BV Westfalia Wickede (KLA), SF Sölderholz (KLA), SV Brackel 06 (LL), Dortmunder Löwen (BL), Westfalia Dortmund (KLA), VfR Sölde (BL), TuS Eichlinghofen (LL), TuS Eving-Lindenhorst (KLA), SuS Oespel-Kley (KLA), DJK BW Huckarde (KLA), BSV Schüren (WL), KF Sharri (BL), FC Roj (LL).

Der Modus ist heute wie folgt, dass die Letzten in den acht Dreier-Gruppen ausscheiden. Die beiden Gruppenbesten erhalten daraufhin nach der Gruppenphase zwei Chancen für den Endrundeneinzug.

Zunächst treffen in allen vier Hallen die Gruppensieger und die Gruppenzweiten in "Überkreuzspielen" aufeinander. Die acht Sieger qualifizieren sich für die Endrunde. Die Verlierer treten daraufhin nochmals gegeneinander an und spielen vier weitere Endrundenteilnehmer aus.