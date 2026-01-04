 2025-12-17T10:26:01.779Z

LIVE HSM Dortmund: Das sind die acht Finalspiele um die Endrunde

40. Hallen-Stadtmeisterschaft in Dortmund

Diese 24 Mannschaften kämpfen um die zwölf Endrunden-Plätze am kommenden Wochenende in der Helmut-Körnig-Halle:

SV Westrich (BL), Westfalia Huckarde (BL), TuS Hannibal (LL), RW Barop (KLA), VfL Hörde (KLA), FC Sarajevo-Bosna (BL), TV Brechten (BL), RW Balikesirspor (KLA), ASC 09 Dortmund (OL), Mengede 08/20 (BL), BV Teutonia Lanstrop (KLA), BV Westfalia Wickede (KLA), SF Sölderholz (KLA), SV Brackel 06 (LL), Dortmunder Löwen (BL), Westfalia Dortmund (KLA), VfR Sölde (BL), TuS Eichlinghofen (LL), TuS Eving-Lindenhorst (KLA), SuS Oespel-Kley (KLA), DJK BW Huckarde (KLA), BSV Schüren (WL), KF Sharri (BL), FC Roj (LL).

Der Modus ist heute wie folgt, dass die Letzten in den acht Dreier-Gruppen ausscheiden. Die beiden Gruppenbesten erhalten daraufhin nach der Gruppenphase zwei Chancen für den Endrundeneinzug.

Zunächst treffen in allen vier Hallen die Gruppensieger und die Gruppenzweiten in "Überkreuzspielen" aufeinander. Die acht Sieger qualifizieren sich für die Endrunde. Die Verlierer treten daraufhin nochmals gegeneinander an und spielen vier weitere Endrundenteilnehmer aus.

Die Finalspiele um den Endrundeneinzug (Verlierer bekommen eine zweite Chance):

Heute, 16:55 Uhr
Westfalia Huckarde
Westfalia HuckardeWestfalia Huckarde
Sportfreunde Sölderholz
Sportfreunde SölderholzSölderholz
0
0
Westfalia Huckarde - Sölderholz

Heute, 16:55 Uhr
TuS Hannibal
TuS HannibalTuS Hannibal
FC Sarajevo-Bosna Dortmund
FC Sarajevo-Bosna DortmundFC Sarajevo
1
1
TuS Hannibal - FC Sarajevo-Bosna

Heute, 16:55 Uhr
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
SuS Oespel-Kley
SuS Oespel-KleySuS Oespel
3
0
BW Huckarde - SuS Oespel-Kley

Heute, 16:55 Uhr
Mengede 08/20
Mengede 08/20Mengede08/20
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
1
0
Mengede08/20 - BSV Schüren

Heute, 17:20 Uhr
SV Brackel 06
SV Brackel 06SV Brackel 06
SV Westrich
SV WestrichSV Westrich
17:20live
SV Brackel 06 - SV Westrich

Heute, 17:20 Uhr
VfR Sölde
VfR SöldeVfR Sölde
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichlinghofen
17:20live
VfR Sölde - TuS Eichlinghofen

Heute, 17:20 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
TV Brechten
TV BrechtenTV Brechten
17:20live
ASC 09 Dortmund - TV Brechten

Heute, 17:20 Uhr
K.F. Sharri Dortmund
K.F. Sharri DortmundK.F. Sharri
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
17:20live
K.F. Sharri - FC Roj

Alle Ergebnisse und Tabellen der heutigen Zwischenrunde könnt ihr im folgenden Widget nachlesen:

