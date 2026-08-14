LIVE: Holt sich Rhynern Platz 1? Siegens Spiel 1 nach Schommers

Aufsteiger SV Westfalia Rhynern könnte im Heimspiel gegen den noch punktlosen SC Wiedenbrück an die Tabellenspitze klettern. Borussia Dortmund II steht beim ebenfalls überraschend noch ungeschlagenen Aufsteiger SV Bergisch Gladbach nach zwei Remis schon etwas unter Druck. Die Sportfreunde Siegen sind nach der Entlassung von Boris Schommers unter Interims-Duo Marco Beier und Mo Aslan auswärts beim FC Schalke 04 II gefordert. Die Sportfreunde Lotte hoffen auf das erste Saisontor beim Bonner SC.
Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
Zu den Livetickern:
Westfalia Rhynern – SC Wiedenbrück
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Philipp Ratz, Keanu Diskau, Elias Boadi Opoku, Melih Sayin, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Lars Warschewski, Henrik Koch, Lennart Koerdt - Trainer: Marco Stiepermann
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Timo Kondziella, Charalampos Chantzopoulos, Simeon Tsanev, Julius Bochmann, Niklas Szeleschus, Marius Zentler, Max Ritter, Davud Tuma, Sebastian Mai, Tom Krüger - Trainer: Dominik Sammer
FC Schalke 04 II – Sportfreunde Siegen
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Magnus Rösner, Jonas Zgorecki, Felix Meyer, Louis Tober, Anton Donkor, Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Max Grüger, Jean-Paul Ndiaye, Zaid Tchibara - Trainer: Jakob Fimpel
Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, David Kammerbauer, Tom Gutsch, Jan-Luca Rumpf, Michel Stöcker, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Dustin Willms, Kevin Goden, Lucas Cueto, Serhat-Semih Güler - Co-Trainer: Marco Beier - Co-Trainer: Mohamed Aslan
SV Bergisch Gladbach 09 – Borussia Dortmund II
SV Bergisch Gladbach 09: Robin Schulze, Rexhep Ajdari, Mathias Hülsenbusch, Eliot Albert, Fabian Fricke, Jonas Rücker, Ole Tillmann, Ardit Mimini, Daniel Spiegel, Tristan Arndt, Finn Stromberg - Trainer: Kevin Kruth
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Nanitonda Quiala, Malik Hodroj, Finn Fuchs, Jesper Verlaat, Fadi Zarqelain, Tim Degener, Connor Krempicki, Luke Fahrenhorst, Arne Wessels, Bennedikt Wüstenhagen - Trainer: Daniel Rios
Bonner SC – Sportfreunde Lotte
Bonner SC: Elias Bördner, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Yannik David Dasbach, Tobias Knost, Frederic Baum, Nick Zimmermann, Diamant Berisha, Aaron Tshimuanga, Josue Santo, Cagatay Kader - Trainer: Björn Mehnert
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic, Mehmet Kaya, Justin Faltyn, Keanu Kerbsties, Rohin Shivani, Julien Kurowski, Nedzhib Hadzha, Malte Zumdieck, Eduard Mahmuti, Can Akbas - Trainer: Nadir Sönmez