 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Steinmetz wird den 1. FC Hirschkamp unterstützen.
Steinmetz wird den 1. FC Hirschkamp unterstützen. – Foto: Spielerprofil

Live: Hirschkamp hofft auf Ausrutscher von Primus Buschhausen

Kreisliga A Oberhause-Bottrop: Schon früh in dieser Saison war klar, dass es sich beim 1. FC Hirschkamp um keinen normalen Aufsteiger handelt. Deren neueste Verpflichtung untermauert diesen Eindruck. Es deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Duell mit Spitzenreiter SC Buschhausen an.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Ein prominenter Name ist dieser Tage beim 1. FC Hirschkamp aufgeschlagen. Danny Steinmetz (zuletzt VfB Bottrop) wird die Reihen des Aufsteigers verstärken. Der 35-Jährige pausierte zuletzt aus beruflichen Gründen, bringt jedoch jahrelange Erfahrung aus Landes- und Oberliga zum 1. FC. In der Vorsaison geriet Steinmetz noch aus unrühmlichen Gründen in den Fokus, dürfte das Team von Bahjat Amine aber besonders mit seiner hohen Qualität für den weiteren Saisonverlauf weiterhelfen. Am Sonntagnachmittag geht es bereits für Hirschkamp weiter gegen den FC Sterkrade, der zuletzt zwei Topspiele denkbar unglücklich verlor. Tabellenführer SC Buschhausen wird seine weiterhin andauernde Ungeschlagen-Serie auch gegen die DJK Arminia Klosterhardt behaupten wollen. Nach vier Siegen in Folge befindet sich auch der FC Welheim in glänzender Form, kann seinen Platz unter den Top-Teams mit einem Sieg gegen den SV Adler Osterfeld bewahren. Weiter steil nach unten geht es beim punktlosen BV Osterfeld, der gegen Aufsteiger TB Oberhausen auf eine Mannschaft trifft, die nach dem bisherigen Saisonverlauf auch nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzen dürfte.

______________

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

>>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Oberhausen-Bottrop

______________

So läuft der 12. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Heute, 15:15 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
15:15

Heute, 15:00 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
15:00

Heute, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
15:00

Heute, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
13:00

Heute, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
13:15

______________

>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

______________

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
09.11.25 VfR 08 Oberhausen II - SC Buschhausen 1912
09.11.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - TSV Safakspor Oberhausen
09.11.25 FC Welheim II - 1. FC Hirschkamp
09.11.25 FC Sterkrade 72 - BV Osterfeld 1919
09.11.25 SV Sarajevo Oberhausen - DJK Arminia Klosterhardt II
09.11.25 Glück-Auf Sterkrade - SV Adler Osterfeld
09.11.25 FC Welheim - Blau-Weiß Fuhlenbrock
09.11.25 VfR 08 Oberhausen - SC Buschhausen 1912 II

_______________

>>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Oberhausen-Bottrop

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 02.11.2025, 11:10 Uhr
Markus BeckerAutor