Live: Hilden winkt die Spitze, Frintrop der Klassenerhalt

– Foto: Hubert Wilschrey

Der Traum des Regionalliga-Aufstiegs lebt weiterhin beim VfB Hilden. Mit einem Sieg am Freitagabend gegen die DJK Adler Union Frintrop wäre das Team von Tim Schneider für den Moment auch Tabellenführer. Doch auch die Essener haben ein klares Ziel vor Augen. Mit drei Punkten dürften ihnen der Klassenerhalt nämlich kaum zu nehmen sein.

Vor knapp drei Wochen herrschte noch Endzeitstimmung in Frintrop. Besonders Trainer Marcel Cornelissen übte sich nach der neuerlichen 0:1-Pleite gegen die Holzheimer SG nicht gerade in Zweckoptimismus: "Rechnerisch ist für uns zwar noch alles drin, aber gefühlt war das der Abstieg", lautete damals seine ernste Prognose. Zwei Siege später scheint plötzlich wieder alles im Lot. Abhängig von Anzahl der Absteiger hat Frintrop drei bis vier Zähler Vorsprung auf die rote Zone. Mit drei weiteren Punkten wäre der Aufsteiger fast schon sicher durch.

Hilden kann an Ratingen vorbeiziehen

Viel zu gewinnen und wenig zu verlieren steht als aus Sicht der Adler als Überschrift auf dem Freitagsspiel. Der klare Erfolgsdruck liegt nämlich bei den Auswärtsfahrern aus Hilden. Der VfB spielt nämlich aktuell die beste Saison der Vereinsgeschichte und träumt nach wie vor vom erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga. Dafür müssten die Hildener in den verbliebenen drei Partien auch einen Punkt auf Tabellenführe Ratingen 04/19 aufholen. Mitkonkurrent KFC Uerdingen hat nach der 1:6-Schlappe gegen die SpVg Schonnebeck aus der Vorwoche nur noch Außenseiterchancen auf Platz eins.