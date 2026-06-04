LIVE: Heute geht's los! Die Aufstiegsspiele im überkreislichen Fußball

Die Aufstiegsrunden der Bezirksliga- und Landesliga-Vizemeister beginnen. Schon heute Abend stehen zwei weitere Aufsteiger zur Westfalenliga fest.
In den A-Ligen werden zwei Aufsteiger zur Bezirksliga wegen Punktgleichheit per Entscheidungsspiel ermittelt und die reguläre Aufstiegsrelegation unter den Kreisen Paderborn, Bielefeld, Siegen, Unna/Hamm, Dortmund und Gelsenkirchen steht an.
Die Sieger steigen auf, die Verlierer bekommen am Sonntag, den 7. Juni, eine "zweite Chance".
FC RW Kirchlengern (LL1) - SpVg Emsdetten 05 (LL4) beim TSV Victoria Clarholz
Germania Salchendorf (LL2) - VfL Kamen (LL3) beim RSV Meinerzhagen
Die zwölf Bezirksliga-Vizemeister ermitteln einen Aufsteiger (Termine 4.6., 7.6., 11.6. und 14.6.)
1. Runde
KF Sharri (BL8) - SuS Stadtlohn (BL11) bei der DJK SpVgg Herten
VSV Wenden (BL5) - TuS Lipperreihe (BL2) in Werl beim SV Hilbeck
FC Castrop-Rauxel (BL10) - SC Greven 09 (BL12) beim FC Marl
FC Dahl/Dörenhagen (BL3) - SV Ararat Gevelsberg (BL6) in Bad Westernkotten
Viertelfinale
BV Stift Quernheim (BL1) - Beckumer SpVg (BL7) beim FSC Rheda
Außerdem spielt:
FC Dahl/Dörenhagen/Ararat Gevelsberg vs. FC Castrop-Rauxel/SC Greven
Spiel um Platz 1 wegen Punktgleichheit. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf. (Spielort: TuS Sundern)
Spiel um Platz 1 wegen Punktgleichheit. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf. (Spielort: Brakel, Waldkampfbahn Gehrden)
Der Sieger des Meister-Duells steigt auf, der Verlierer nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. (Spielort: BSV Heeren in Kamen)
Der Sieger des Vizemeister-Duells nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. (Spielort: SV Brackel 06)
Vizemeister KLA Siegen - Verlierer Meister-Duell KLA Unna/Hamm
Vizemeister KLA Gelsenkirchen - Sieger Vizemeister-Duell KLA Dortmund
Vizemeister KLA Paderborn - Vizemeister KLA Bielefeld
Hinweis: Die Sieger steigen in die Bezirksliga auf. Das Rückspiel findet am 14. Juni statt.