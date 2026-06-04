LIVE: Heute geht's los! Die Aufstiegsspiele im überkreislichen Fußball

Kirchlengern sicherte sich am letzten Spieltag doch noch Platz 2 in der Landesliga Staffel 1. – Foto: Niklas Gessat

Die Aufstiegsrunden der Bezirksliga- und Landesliga-Vizemeister beginnen. Schon heute Abend stehen zwei weitere Aufsteiger zur Westfalenliga fest.

In den A-Ligen werden zwei Aufsteiger zur Bezirksliga wegen Punktgleichheit per Entscheidungsspiel ermittelt und die reguläre Aufstiegsrelegation unter den Kreisen Paderborn, Bielefeld, Siegen, Unna/Hamm, Dortmund und Gelsenkirchen steht an.