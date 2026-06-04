 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

LIVE: Heute geht's los! Die Aufstiegsspiele im überkreislichen Fußball

Zwei Westfalenliga-Aufsteiger werden an Fronleichnam ermittelt.

von red · Heute, 10:31 Uhr · 0 Leser
Kirchlengern sicherte sich am letzten Spieltag doch noch Platz 2 in der Landesliga Staffel 1.
Kirchlengern sicherte sich am letzten Spieltag doch noch Platz 2 in der Landesliga Staffel 1. – Foto: Niklas Gessat

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Relegation LL Westf.
Relegation BZL Westf.
K.F. Sharri
BW Huckarde
Hörder SC

Die Aufstiegsrunden der Bezirksliga- und Landesliga-Vizemeister beginnen. Schon heute Abend stehen zwei weitere Aufsteiger zur Westfalenliga fest.

In den A-Ligen werden zwei Aufsteiger zur Bezirksliga wegen Punktgleichheit per Entscheidungsspiel ermittelt und die reguläre Aufstiegsrelegation unter den Kreisen Paderborn, Bielefeld, Siegen, Unna/Hamm, Dortmund und Gelsenkirchen steht an.

Der Überblick:

Aufstiegsrunde zur Westfalenliga

Die Sieger steigen auf, die Verlierer bekommen am Sonntag, den 7. Juni, eine "zweite Chance".

FC RW Kirchlengern (LL1) - SpVg Emsdetten 05 (LL4) beim TSV Victoria Clarholz

Heute, 15:00 Uhr
FC RW Kirchlengern
FC RW KirchlengernFC RW Kirchlengern
SpVg Emsdetten 05
SpVg Emsdetten 05SpVg Emsdetten 05
15:00live

Germania Salchendorf (LL2) - VfL Kamen (LL3) beim RSV Meinerzhagen

Heute, 15:00 Uhr
Germania Salchendorf
Germania SalchendorfGermania Salchendorf
VfL Kamen
VfL KamenVfL Kamen
15:00

Aufstiegsrunde zur Landesliga

Die zwölf Bezirksliga-Vizemeister ermitteln einen Aufsteiger (Termine 4.6., 7.6., 11.6. und 14.6.)

1. Runde

KF Sharri (BL8) - SuS Stadtlohn (BL11) bei der DJK SpVgg Herten

Heute, 15:00 Uhr
K.F. Sharri Dortmund
K.F. Sharri DortmundK.F. Sharri
SuS Stadtlohn
SuS StadtlohnSuS Stadtlohn
15:00live

VSV Wenden (BL5) - TuS Lipperreihe (BL2) in Werl beim SV Hilbeck

Heute, 15:00 Uhr
VSV Wenden
VSV WendenVSV Wenden
TuS Lipperreihe
TuS LipperreiheLipperreihe
15:00

FC Castrop-Rauxel (BL10) - SC Greven 09 (BL12) beim FC Marl

Heute, 15:00 Uhr
FC Castrop-Rauxel
FC Castrop-RauxelFC Castrop-Rauxel
SC Greven 09
SC Greven 09SC Greven 09
15:00live

FC Dahl/Dörenhagen (BL3) - SV Ararat Gevelsberg (BL6) in Bad Westernkotten

Heute, 15:00 Uhr
FC Dahl/Dörenhagen
FC Dahl/DörenhagenFC Dahl/Dörenhagen
Ararat Gevelsberg
Ararat GevelsbergArarat Gevelsberg
15:00

Viertelfinale

BV Stift Quernheim (BL1) - Beckumer SpVg (BL7) beim FSC Rheda

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
BV Stift Quernheim
BV Stift QuernheimBV Stift Quernheim
Beckumer SpVg
Beckumer SpVgBeckumer SpVg
15:00live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Horst-Emscher 08
SV Horst-Emscher 08SV Horst-Emscher 08
BL8/11
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV 20 Brilon
SV 20 BrilonSV 20 Brilon
BL2/5
15:00

Außerdem spielt:

FC Dahl/Dörenhagen/Ararat Gevelsberg vs. FC Castrop-Rauxel/SC Greven

Kreisliga A Arnsberg

Spiel um Platz 1 wegen Punktgleichheit. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf. (Spielort: TuS Sundern)

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SG Herdringen/Müschede
SG Herdringen/MüschedeSG Herdringen/Müschede
SV Affeln 28
SV Affeln 28SV Affeln 28
16:00

Kreisliga A Höxter

Spiel um Platz 1 wegen Punktgleichheit. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf. (Spielort: Brakel, Waldkampfbahn Gehrden)

Heute, 18:00 Uhr
SV 21 Bonenburg
SV 21 BonenburgSV Bonenburg
SG Erkeln/Hembsen
SG Erkeln/HembsenSG Erkeln/Hembsen
18:00

Kreisliga A Unna/Hamm

Der Sieger des Meister-Duells steigt auf, der Verlierer nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. (Spielort: BSV Heeren in Kamen)

Heute, 17:00 Uhr
TuS Uentrop
TuS UentropTuS Uentrop
SV Blau-Weiß Alstedde
SV Blau-Weiß AlsteddeBW Alstedde
17:00live

Kreisliga A Dortmund

Der Sieger des Vizemeister-Duells nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. (Spielort: SV Brackel 06)

Heute, 15:00 Uhr
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
15:00

Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga (Hin- und Rückspiel)

Vizemeister KLA Siegen - Verlierer Meister-Duell KLA Unna/Hamm

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/WildenSG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
Verlierer Meister KLA Unna/Hamm
15:00

Vizemeister KLA Gelsenkirchen - Sieger Vizemeister-Duell KLA Dortmund

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Eintracht Erle
Eintracht ErleEintr. Erle
Sieger Vizemeister KLA Dortmund
15:00

Vizemeister KLA Paderborn - Vizemeister KLA Bielefeld

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TuRa Elsen
TuRa ElsenTuRa Elsen
TuS Jöllenbeck
TuS JöllenbeckTuS Jöllenbeck
15:00

Hinweis: Die Sieger steigen in die Bezirksliga auf. Das Rückspiel findet am 14. Juni statt.