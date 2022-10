LIVE: Hamborn 07 reist im Pokal zum TSV Meerbusch Niederrheinpokal: Im Achtelfinale reisen die Sportfreunde Hamborn 07 zum TSV Meerbusch.

Zu einem Oberliga-Duell kommt es im Achtelfinale des Niederrheinpokals zwischen dem TSV Meerbusch und den Sportfreunden Hamborn 07. Und es deutet sich ein echtes Spiel auf Augenhöhe an. In der Oberliga-Tabelle rangieren beide Mannschaften mit 18 Zählern Seite an Seite, haben sogar eine beinah identische Statistik vorzuweisen.