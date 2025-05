Live: Gütersloh fehlt noch ein Punkt, schaut Hohkeppel in die Röhre?

Borussia Dortmund II oder der SV Eintracht Hohkeppel? Eines der beiden Teams wird definitiv in der Regionalliga West an den Start gehen. Hält die BVB-Zweitvertretung auf der Zielgeraden doch noch die Klasse, entgeht Hohkeppel ebenfalls dem Abstieg. Das Team von Kevin Theisen kann sich gegen den 1. FC Düren die Frust vom Leib schießen, während die bangen Blicke sich in Richtung des Saisonfinales der 3. Liga wenden.

Weiter oben wäre dem FC Gütersloh mit einem Zähler gegen den Wuppertaler SV die Vize-Meisterschaft sicher, die Sportfreunde Lotte empfangen den MSV Duisburg im letzten Kapitel seiner Regionalliga-Abschiedstournee.