 2026-05-15T09:36:57.455Z

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LIVE - Gruppen eingeteilt: Relegations-Auslosung in Niederbayern

Sämtliche Relegationspartien zur Bezirksliga, Kreisliga und zu den Kreisklassen werden am Sonntagabend ausgelost - live bei "NIEDERBAYERN TV"

von Sebastian Ziegert · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser

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ZF BKK
Bezirksliga Ost
Bezirksliga West
KL Passau
KK Passau / Freyung
KK Pocking

Spannung pur! Die heißeste Saisonphase in Fußball-Niederbayern startet! Und bei FuPa bekommt ihr die Auslosung der Relegationspartien live und hautnah mit.

+++ Zu guter Letzt die Einteilung der regionalen Gruppen in der Kreisklasse Ost

Gruppe Straubing
SG Kirchroth/Saulburg, SpVgg Straubing, DJK SV Leiblfing, TSV Bodenmais

Gruppe Deggendorf
SV Rathsmannsdorf, FC Moos, SV Wallerfing, SV Aicha v.W.

Gruppe Regen
SV March, SV Lalling, SV Riedlhütte, DJK-SSV Innernzell

Gruppe Freyung/Passau
FC Büchlberg, SV Haus im Wald, SSV Hinterschmiding, TSV Wegscheid

Gruppe Pocking
SG Neuhaus/Sulzbach, FC Fürstenzell, ASV Ortenburg, SV Beutelsbach



Der Härtefall ist der TSV Bodenmais, ihr seht's selber (blauer Pin ganz oben rechts). Aber Bodenmais wandert in die Gruppe Straubing, auch weil March (knapp südlicher) Kreisklassist ist, und ansonsten in der Gruppe Straubing drei Kreisklassisten gewesen wären. Und das soll/muss gm. Modus verhindert werden.


+++ Weiter geht's mit der Einteilung der regionalen Gruppen in der Kreisliga im Osten

Region Straubing
SpVgg Stephansposching, SV Irlbach, TSV Aholming, SV Habischried

Region Passau
SV Hohenau, TSV Schönberg, FC Sturm Hauzenberg II, FC Aunkirchen



+++ Und hier die Gruppen zur Kreisklassen-Auslosung im Westen

Gruppe Kelheim
ATSV Kelheim II, SV Saal, SpVgg Kapfelberg, TSV Hofkirchen

Gruppe Landshut
SG Weihmichl/Neuhausen, TSV Tiefenbach, SG Pfeffenhausen/Hornbach, SV Ohu-Ahrain

Gruppe Dingolfing
TSV Mamming, DJK Altenkirchen, FSV Landau II, FC Teisbach II

Gruppe Pfarrkirchen
SG Triftern/Anzenkirchen, SG SSVH (Eggenfelden II/Huldsessen), DJK-SV Taubenbach, TSV Vilslern



+++ Relegation im Fußballkreis West - die Aufteilung der Kreisliga-Teams auf die regionalen Töpfe ist erfolgt! Hier die brandheißen Infos:

Gruppe Kelheim-Landshut
SV Münchnerau-Landshut, VfR Laberweinting, SV Ettenkofen, SG Rottenburg/Oberhatzkofen

Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen
TSV Gangkofen, DJK TSV Ast, DJK-TSV Dietfurt, SV Eintracht Oberdietfurt



+++ Hinweis: Die Spielorte und zeitgenauen Ansetzungen werden erst nach der Relegations-Auslosung festgelegt und im Artikel sofort eingepflegt. Sämtliche Relegationspartien werden auf neutralem Platz (ohne Hin- und Rückspiel) ausgetragen.

+++ 18 Uhr: Bereits am gestrigen Samstag wurden die Relegations-Spiele auf bayerischer Verbandsebene ausgelost. Zum ausführlichen Artikel geht's hier entlang!

Die Partien mit Niederbayern-Beteiligung lauten wie folgt:

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Relegation zu den Bayernligen

Wie läuft die Relegation zu den Bayernligen (5. Spielklassenebene) ab?
(Die Releganten spielen nur eine Runde)
(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)

Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 4: TSV Seebach - TSV Kottern
Spiel 5: TSV 1880 Wasserburg - FC Sturm Hauzenberg

Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Rückspiele: (Pfingstmontag, 25. Mai - 16 Uhr)
Spiel 4: TSV Kottern - TSV Seebach
Spiel 5: FC Sturm Hauzenberg - TSV 1880 Wasserburg


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Relegation zu den Landesligen

Wie läuft die Relegation zu den Landesligen (6. Spielklassenebene) ab?
(Die Releganten müssen zwei Runden überstehen)
(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)


Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Hinspiele:
(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 1: FC Ergolding - FC Teisbach
Spiel 2: FC Moosinning - SpVgg GW Deggendorf

Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Rückspiele:
(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)
Spiel 1: FC Teisbach - FC Ergolding
Spiel 2: SpVgg GW Deggendorf - FC Moosinning