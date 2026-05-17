LIVE - Gruppen eingeteilt: Relegations-Auslosung in Niederbayern

Spannung pur! Die heißeste Saisonphase in Fußball-Niederbayern startet! Und bei FuPa bekommt ihr die Auslosung der Relegationspartien live und hautnah mit.

Gruppe Deggendorf

SV Rathsmannsdorf, FC Moos, SV Wallerfing, SV Aicha v.W.



Gruppe Regen

SV March, SV Lalling, SV Riedlhütte, DJK-SSV Innernzell







Der Härtefall ist der TSV Bodenmais, ihr seht's selber (blauer Pin ganz oben rechts). Aber Bodenmais wandert in die Gruppe Straubing, auch weil March (knapp südlicher) Kreisklassist ist, und ansonsten in der Gruppe Straubing drei Kreisklassisten gewesen wären. Und das soll/muss gm. Modus verhindert werden.





+++ Weiter geht's mit der Einteilung der regionalen Gruppen in der Kreisliga im Osten



Region Straubing

SpVgg Stephansposching, SV Irlbach, TSV Aholming, SV Habischried



Region Passau

SV Hohenau, TSV Schönberg, FC Sturm Hauzenberg II, FC Aunkirchen



+++ Relegation im Fußballkreis West - die Aufteilung der Kreisliga-Teams auf die regionalen Töpfe ist erfolgt! Hier die brandheißen Infos:

+++ Hinweis: Die Spielorte und zeitgenauen Ansetzungen werden erst nach der Relegations-Auslosung festgelegt und im Artikel sofort eingepflegt. Sämtliche Relegationspartien werden auf neutralem Platz (ohne Hin- und Rückspiel) ausgetragen.+++ 18 Uhr: Bereits am gestrigen Samstag wurden die Relegations-Spiele auf bayerischer Verbandsebene ausgelost. Zum ausführlichen Artikel geht's hier entlang!Die Partien mit Niederbayern-Beteiligung lauten wie folgt:

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Relegation zu den Bayernligen

Wie läuft die Relegation zu den Bayernligen (5. Spielklassenebene) ab?

(Die Releganten spielen nur eine Runde)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)



Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 4: TSV Seebach - TSV Kottern

Spiel 5: TSV 1880 Wasserburg - FC Sturm Hauzenberg



Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Rückspiele: (Pfingstmontag, 25. Mai - 16 Uhr)

Spiel 4: TSV Kottern - TSV Seebach

Spiel 5: FC Sturm Hauzenberg - TSV 1880 Wasserburg



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Relegation zu den Landesligen

Wie läuft die Relegation zu den Landesligen (6. Spielklassenebene) ab?

(Die Releganten müssen zwei Runden überstehen)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)





Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: FC Ergolding - FC Teisbach

Spiel 2: FC Moosinning - SpVgg GW Deggendorf



Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: FC Teisbach - FC Ergolding

Spiel 2: SpVgg GW Deggendorf - FC Moosinning



