LIVE - Gruppen eingeteilt: Relegations-Auslosung in Niederbayern

Spannung pur! Die heißeste Saisonphase in Fußball-Niederbayern startet! Und bei FuPa bekommt ihr die Auslosung der Relegationspartien live und hautnah mit.
+++ Zu guter Letzt die Einteilung der regionalen Gruppen in der Kreisklasse Ost
Gruppe Straubing
SG Kirchroth/Saulburg, SpVgg Straubing, DJK SV Leiblfing, TSV Bodenmais
Gruppe Kelheim
ATSV Kelheim II, SV Saal, SpVgg Kapfelberg, TSV Hofkirchen
Gruppe Landshut
SG Weihmichl/Neuhausen, TSV Tiefenbach, SG Pfeffenhausen/Hornbach, SV Ohu-Ahrain
Gruppe Dingolfing
TSV Mamming, DJK Altenkirchen, FSV Landau II, FC Teisbach II
Gruppe Pfarrkirchen
SG Triftern/Anzenkirchen, SG SSVH (Eggenfelden II/Huldsessen), DJK-SV Taubenbach, TSV Vilslern
Gruppe Kelheim-Landshut
SV Münchnerau-Landshut, VfR Laberweinting, SV Ettenkofen, SG Rottenburg/Oberhatzkofen
Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen
TSV Gangkofen, DJK TSV Ast, DJK-TSV Dietfurt, SV Eintracht Oberdietfurt
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Wie läuft die Relegation zu den Bayernligen (5. Spielklassenebene) ab?
(Die Releganten spielen nur eine Runde)
(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)
Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 4: TSV Seebach - TSV Kottern
Spiel 5: TSV 1880 Wasserburg - FC Sturm Hauzenberg
Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Rückspiele: (Pfingstmontag, 25. Mai - 16 Uhr)
Spiel 4: TSV Kottern - TSV Seebach
Spiel 5: FC Sturm Hauzenberg - TSV 1880 Wasserburg
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Wie läuft die Relegation zu den Landesligen (6. Spielklassenebene) ab?
(Die Releganten müssen zwei Runden überstehen)
(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)
Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Hinspiele:
(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)
Spiel 1: FC Ergolding - FC Teisbach
Spiel 2: FC Moosinning - SpVgg GW Deggendorf
Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Rückspiele:
(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)
Spiel 1: FC Teisbach - FC Ergolding
Spiel 2: SpVgg GW Deggendorf - FC Moosinning