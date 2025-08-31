Live: Gladbach führt im West-Duell gegen RWO - die Schlussphase!

Mit spannenden Duellen geht die U19-DFB-Nachwuchsliga am Wochenende in den 5. Spieltag. Vorjahresmeister 1. FC Köln, bislang noch nicht richtig in Schwung gekommen, trifft in der Gruppe G auf die SV Elversberg, Fortuna Düsseldorf empfängt den 1. FSV Mainz 05 und im West-Duell reist der MSV Duisburg zu Alemannia Aachen. Am Sonntag ist Rot-Weiss Essen beim FSV Frankfurt im Einsatz, Bayer Leverkusen trifft bereits am Samstag in der Gruppe H auf de VfL Bochum. In der Gruppe I steht am Sonntag außerdem das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiß Oberhausen an.
6. Spieltag
Sa., 13.09.25 12:00 Uhr SV Elversberg - Fortuna Düsseldorf
So., 14.09.25 11:00 Uhr 1. FC Köln - Alemannia Aachen
So., 14.09.25 14:30 Uhr FSV Mainz 05 - FC Viktoria Köln
7. Spieltag
Sa., 20.09.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - 1. FC Köln
Sa., 20.09.25 11:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - Alemannia Aachen
Sa., 20.09.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - SV Elversberg
_______________
6. Spieltag
Sa., 13.09.25 12:00 Uhr TSV Schott Mainz - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund - SV Wehen Wiesbaden
So., 14.09.25 13:00 Uhr VfL Bochum - FSV Frankfurt
7. Spieltag
So., 21.09.25 11:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - FSV Frankfurt
So., 21.09.25 11:00 Uhr Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund
So., 21.09.25 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfL Bochum
_______________
6. Spieltag
Sa., 13.09.25 13:00 Uhr SV Meppen - Borussia Mönchengladbach
So., 14.09.25 11:00 Uhr SC Paderborn 07 - DSC Arminia Bielefeld
So., 14.09.25 11:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - SC Preußen Münster
So., 14.09.25 11:00 Uhr VfL Osnabrück - FC Schalke 04
7. Spieltag
So., 21.09.25 11:30 Uhr FC Schalke 04 - SV Meppen
So., 21.09.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - SC Paderborn 07
So., 21.09.25 12:30 Uhr Borussia Mönchengladbach - VfL Osnabrück
So., 21.09.25 13:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SC Rot-Weiß Oberhausen