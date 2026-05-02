 2026-04-29T13:32:52.058Z

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LIVE! Gindorf gleicht für Aachen aus, Havelse so gut wie abgestiegen

3. Liga: Dem VfL Osnabrück fehlt noch ein Punkt für den Aufstieg. Rot-Weiss Essen muss sich dringend fangen. Am Sonntag steigt das Schicksalsspiel zwischen Energie Cottbus und dem MSV Duisburg.

von Markus Becker · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser
Mehdi Loune schaut mit Aachen noch auf Platz vier.
Mehdi Loune schaut mit Aachen noch auf Platz vier. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Mit nur einem Remis gegen den SV Wehen Wiesbaden würde der VfL Osnabrück als erster Aufsteiger feststehen. Das Rennen um die beiden Folgeplätze ist allerdings offen wie eh und je. Energie Cottbus hat auf Platz zwei alle Karten in der Hand, muss sich am Sonntag gegen Mitkonkurrent MSV Duisburg beweisen. Nach zwei Niederlagen in Folge droht Rot-Weiss Essen in eine Abwärtsspirale zu geraten. Mit einer weiteren Pleite gegen den VfB Stuttgart II könnte das Team von Uwe Koschinat sogar den dritten Platz verlieren. Der F.C. Hansa Rostock muss dahinter schon auf massive Schützenhilfe hoffen, um noch einmal oben anzugreifen. Gegen Alemannia Aachen wird die Kogge aber schon selbst alle Hände voll zu tun haben. Für den SSV Ulm und TSV Havelse könnte der Abstieg in die Regionalliga besiegelt werden.

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Liveticker: 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
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SV Waldhof Mannheim
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Liveticker: SSV Ulm - Viktoria Köln

Heute, 16:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
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Viktoria Köln
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Liveticker: SSV Jahn Regensburg - TSG Hoffenheim II

Heute, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
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TSG 1899 Hoffenheim
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Liveticker: Alemannia Aachen - F.C. Hansa Rostock

Heute, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
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F.C. Hansa Rostock
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Liveticker: SC Verl - TSV Havelse

Heute, 14:00 Uhr
SC Verl
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TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
4
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Liveticker: 1. FC Schweinfurt- TSV 1860 München

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
TSV 1860 München
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1
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Liveticker: VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen

Heute, 16:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
16:30live

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Liveticker: MSV Duisburg - FC Energie Cottbus

Morgen, 13:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
13:30live

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Liveticke: SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück

Morgen, 16:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
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VfL Osnabrück
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16:30live

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Liveticker: FC Ingolstadt - FC Erzgebirge Aue

Morgen, 19:30 Uhr
FC Ingolstadt 04
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FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
19:30

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So geht es am kommenden Spieltag weiter

37. Spieltag
08.05.26 FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg
09.05.26 VfL Osnabrück - SSV Ulm 1846 Fußball
09.05.26 FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden
09.05.26 F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
09.05.26 Rot-Weiss Essen - SC Verl
09.05.26 TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04
09.05.26 SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg
10.05.26 TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05
10.05.26 Viktoria Köln - Alemannia Aachen
10.05.26 TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken

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