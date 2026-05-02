LIVE! Gindorf gleicht für Aachen aus, Havelse so gut wie abgestiegen

Mit nur einem Remis gegen den SV Wehen Wiesbaden würde der VfL Osnabrück als erster Aufsteiger feststehen. Das Rennen um die beiden Folgeplätze ist allerdings offen wie eh und je. Energie Cottbus hat auf Platz zwei alle Karten in der Hand, muss sich am Sonntag gegen Mitkonkurrent MSV Duisburg beweisen. Nach zwei Niederlagen in Folge droht Rot-Weiss Essen in eine Abwärtsspirale zu geraten. Mit einer weiteren Pleite gegen den VfB Stuttgart II könnte das Team von Uwe Koschinat sogar den dritten Platz verlieren. Der F.C. Hansa Rostock muss dahinter schon auf massive Schützenhilfe hoffen, um noch einmal oben anzugreifen. Gegen Alemannia Aachen wird die Kogge aber schon selbst alle Hände voll zu tun haben. Für den SSV Ulm und TSV Havelse könnte der Abstieg in die Regionalliga besiegelt werden.
37. Spieltag
08.05.26 FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg
09.05.26 VfL Osnabrück - SSV Ulm 1846 Fußball
09.05.26 FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden
09.05.26 F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
09.05.26 Rot-Weiss Essen - SC Verl
09.05.26 TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04
09.05.26 SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg
10.05.26 TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05
10.05.26 Viktoria Köln - Alemannia Aachen
10.05.26 TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: