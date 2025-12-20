Live: Frauen machen am Samstag den Auftakt der Senioren

Es gab Zeiten, in denen es bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft Überlegungen gab, das Turnier der Frauen nicht mehr an einem Tag durchführen zu können. Neun Teams aus dem Stadtgebiet meldeten in der Spitze - und bei zehn Teams wäre die Entscheidung an einem Abend nicht mehr darstellbar gewesen. Doch von der Spitze dieser Entwicklung ist der Frauenfußball in der Breite inzwischen ein gutes Stück entfernt.

Gerade einmal fünf Teams sind es noch, die am Abend des 20. Dezember um den Titel spielen - an einem anderen Termin als üblich, weil der straffe Terminplan mit dem Männer-Finale am 3. Januar den üblichen Freitagabend-Termin nicht hergab. Deshalb wird der Sieger bei den Frauen diesmal nicht nur einen Tag, sondern zwei Wochen vor den Männern feststehen. Und damit auch einen prominenten Samstagabend als Spieltermin erhalten.

Früher war es in der Regel das Duell zwischen Borussia und dem FSC Mönchengladbach, auf das die Zuschauer bei der Frauen-Entscheidung als Showdown gewartet haben, mit stetig wechselndem Ausgang. Doch der FSC stellt inzwischen kein Team mehr, und Borussia, das seit vielen Jahren mit seiner Zweitvertretung in der Halle unterwegs war, stellt in diesem Jahr beim Turnier ebenfalls keine Mannschaft - ohne das dem Veranstalter gegenüber konkret zu begründen. Somit sieht es so aus, als sei der Weg frei für den FV Mönchengladbach 2020, der als Landesligist das klassenhöchste Team stellt.

Als Bezirksligisten dürften der SC Hardt und die SpVg Odenkirchen die besten Karten haben, es dem FV so schwer wie möglich zu machen. Dahinter mischen noch die beiden Kreisligisten Sportfreunde Neuwerk und Rot-Weiß Venn mit - letztere mit einer besonderen Geschichte. Denn Trainerin Tiziana Fioravante wechselte im Sommer nach vielen Jahren vom SC Hardt nach Venn - und mit ihr auch einige Spielerinnen. Die Beweggründe dafür erklärte sie seinerzeit im Interview mit FuPa, das ihr hier nachlesen könnt.