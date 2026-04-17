 2026-04-16T10:11:10.190Z

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Live: Fortuna Köln kann im Freitagabend-Derby vorlegen

Regionalliga West: Fortuna Köln kann im Stadtduell gegen den 1.FC Köln am Freitag vorlegen. RW Oberhausen muss gegen die SF Lotte seine Hausaufgaben erledigen. Der SV Rödinghausen kann den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

von Markus Becker · Heute, 19:18 Uhr · 0 Leser
Der Tabellenführer hofft auf drei Punkte im Lokalduell.
Der Tabellenführer hofft auf drei Punkte im Lokalduell. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Im Normalfall könnte nur noch RW Oberhausen Tabellenführer Fortuna Köln den Drittliga-Aufstieg streitig machen. Der Spitzenreiter hat dahingehend aber natürlich alle Trümpfe in der Hand. Am Freitagabend kann im Stadtduell gegen den 1.FC Köln II der nächste Schritt in Richtung Drittklassigkeit gemacht werden. Mit drei Punkten gegen die Sportfreunde Lotte wird RWO mindestens Schritt halten wollen.

Im Tabellenkeller verschaffte sich der SV Rödinghausen zuletzt ein Polster auf die Abstiegszone, könnte dies im Falle eines Coups gegen Borussia Dortmund II sogar noch erhöhen. Am Sonntag braucht der Wuppertaler SV gegen Borussia Mönchengladbach II ein dringendes Erfolgserlebnis.

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Liveticker: 1. FC Köln II - Fortuna Köln

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
1
0

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Liveticker: VfL Bochum II - 1. FC Bocholt

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00

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Liveticker: Borussia Dortmund II - SV Rödinghausen

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00live

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Liveticker: FC Schalke 04 II - SSVg Velbert

Morgen, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

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Liveticker: SV Wiedenbrück - Bonner SC

Morgen, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00

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Liveticker: SC Paderborn II - Fortuna Düsseldorf II

Morgen, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
14:00live

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Liveticker: Sportfreunde Siegen -FC Gütersloh

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
14:00live

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Liveticker: Sportfreunde Lotte - RW Oberhausen

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00live

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Liveticker: Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach II

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
16:00live

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So geht es weiter

31. Spieltag
24.04.26 FC Gütersloh - VfL Sportfreunde Lotte
24.04.26 Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Siegen
24.04.26 Bonner SC - SC Paderborn 07 II
25.04.26 RW Oberhausen - Wuppertaler SV
25.04.26 SC Fortuna Köln - SC Wiedenbrück
25.04.26 SSVg Velbert - 1. FC Köln II
26.04.26 SV Rödinghausen - FC Schalke 04 II
26.04.26 1. FC Bocholt - Borussia Dortmund II
27.04.26 VfL Bochum II - Borussia Mönchengladbach II

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