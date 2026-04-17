Live: Fortuna Köln kann im Freitagabend-Derby vorlegen

Im Normalfall könnte nur noch RW Oberhausen Tabellenführer Fortuna Köln den Drittliga-Aufstieg streitig machen. Der Spitzenreiter hat dahingehend aber natürlich alle Trümpfe in der Hand. Am Freitagabend kann im Stadtduell gegen den 1.FC Köln II der nächste Schritt in Richtung Drittklassigkeit gemacht werden. Mit drei Punkten gegen die Sportfreunde Lotte wird RWO mindestens Schritt halten wollen.
Im Tabellenkeller verschaffte sich der SV Rödinghausen zuletzt ein Polster auf die Abstiegszone, könnte dies im Falle eines Coups gegen Borussia Dortmund II sogar noch erhöhen. Am Sonntag braucht der Wuppertaler SV gegen Borussia Mönchengladbach II ein dringendes Erfolgserlebnis.
31. Spieltag
24.04.26 FC Gütersloh - VfL Sportfreunde Lotte
24.04.26 Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Siegen
24.04.26 Bonner SC - SC Paderborn 07 II
25.04.26 RW Oberhausen - Wuppertaler SV
25.04.26 SC Fortuna Köln - SC Wiedenbrück
25.04.26 SSVg Velbert - 1. FC Köln II
26.04.26 SV Rödinghausen - FC Schalke 04 II
26.04.26 1. FC Bocholt - Borussia Dortmund II
27.04.26 VfL Bochum II - Borussia Mönchengladbach II
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