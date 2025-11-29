LIVE! Fortuna Köln führt klar, auch RWO kurz vor den drei Punkten

Gib es die nächste Verschiebung in der Spitzengruppe? In jedem Fall ist das Spitzentrio im Einsatz. Dabei startet Tabellenführer FC Schalke 04 II eine Stunde später als das restliche Feld gegen den 1. FC Köln II. Fortuna Köln empfängt in der Südstadt die Sportfreunde Lotte, RW Oberhausen will den Positivtrend auch gegen den Niederrhein-Rivalen 1. FC Bocholt fortsetzen.
Am Freitag konnte die SSVg Velbert einem schon leid tun. Die längste Zeit deutete sich ein lang ersehnter Befreiungsschlag im Aufsteigerduell mit den Sportfreunden Siegen an, doch stattdessen stand nach einer turbulenten Nachspielzeit nur ein Zähler zu Buche. Parallel gewann der SV Rödinghausen knapp mit 2:1 gegen die U21 des SC Paderborn.
Velbert begann mutig, konnte sich aber zunächst keine echten Torchancen erspielen. Gerade als Siegen etwas aktiver wurde, bot sich den Hausherren die große Möglichkeit auf dem Silbertablett. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung hatte Robin Hilger viel Wiese vor sich, versuchte es mit einem Abschluss aus der zweiten Reihen, dieser setzte etwas unangenehm vor Leon Klußmann auf, sodass der Keeper ungeschickt nach vorne abtropfen ließ. Calvin Mockschan stand goldrichtig, umkurvte den Torhüter und schob ins leere Tor ein (15.). In der Folge suchte Siegen immer wieder den Weg nach vorne, Velbert machte die Räume um die eigene Gefahrenzone geschickt zu. Ömer Tokac (33.) und Cagatay Kader (45.) näherten sich mit ihren Abschlüssen nur dem Tor an, doch gefährlich wurde es nicht wirklich.
Viel eher wurde es im zweiten Durchgang dann zwingender. Josue Santo spielte weiter auf Dustin Willms, der aus kurzer Distanz knapp vorbeizielte (50.). Velbert stand in der Defensive weiter dicht gestaffelt und schlug dann eiskalt zu. Nach einer Ecke kam ein Abpraller vor die Füße von Max Machtemes, der punktgenau ins Eck schlenzte (60.). Velbert machte es seitdem und in der Folge einfach clever und besonders abgeklärt, Siegen kam nur selten gefährlich vors Tor – zumindest schien es lange so. Denn in der tiefen Nachspielzeit gab das Tabellenschlusslicht den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. Zunächst stand André Dej nach einem langen Ball in den Sechzehner goldrichtig und schloss sicher ins Eck ab (90. +4). Doch damit nicht genug. Velberts Schlussmann Luis Plath ließ einen erneuten langen Ball fallen, während er klären wollte, traf er jedoch Willms am Fuß und wurde mit dem Platzverweis bestraft. Für den Elfmeter musste Innenverteidiger Felix Herzenbruch in den Kasten, doch Kader behielt die Nerven und schob sicher zum 2:2 kurz vor Abpfiff ein (90. +8).
SSVg Velbert – Sportfreunde Siegen 2:2
SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Arlind Mimini, Max Machtemes, Timo Mehlich (57. David Glavas), Ismail Remmo (14. Kilian-Joel Wagenaar), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (83. Baran Seker), Philip Buczkowski (57. Timo Böhm), Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel
Sportfreunde Siegen: Leon Klußmann, Florian Mayer, David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri (77. André Dej), Cagatay Kader, Ömer Tokac (86. Jubes Ticha), Josue Santo (67. Shaibou Oubeyapwa), Dustin Willms - Co-Trainer: Mohamed Aslan - Trainer: Boris Schommers - Co-Trainer: Sergen Yesilcay
Schiedsrichter: Lukas Dahmann (Siegburg ) - Zuschauer: 700
Tore: 1:0 Calvin Marion Mockschan (15.), 2:0 Max Machtemes (62.), 2:1 André Dej (90.+4), 2:2 Cagatay Kader (90.+7 Foulelfmeter)
Rot: Luis Plath (96./SSVg Velbert/)
Blitzstart für den SVR. Ein wohl versuchter Distanzschuss rutschte irgendwie durch auf Eduard Probst, der aus kurzer Distanz die Führung erzielte (2.). Danach fehlte es größtenteils an der notwendigen Durchschlagskraft auf beiden Seiten. Unter anderem versuchte es Georg Ermolaev mal mit einem Distanzschuss, doch verfehlte das Gehäuse (42.).
Kurz vor Ablauf der ersten Hälfte wurde es dann wieder brenzlig. Diesmal wurde Probst gewollt mit einem Steilpass auf die Reise geschickt und der Knipser behielt auch für seinen elften Saisontreffer die Nerven (45. +2). Nach dem Seitenwechsel war Paderborn zunächst am Drücker. So rettete SVR-Keeper Dennis Gorka in höchster Not gegen Kerem Yalcin (58.). Die Mühen wurden erst mit Anbruch der Schlussphase belohnt. Julius Bugenhagen verkürzte für die Gäste (76.). Mit Mühe und vollem Körpereinsatz brachte der SVR den knappen Vorsprung dann noch über die Zeit.
SV Rödinghausen – SC Paderborn 07 II 2:1
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia (87. Viktor Miftaraj), Tim Corsten, Manuel Reutter, Paterson Chato (71. Mattis Rohlfing), Allan Firmino Dantas, Julian Schwermann (78. Leonard Köhler), Simon Breuer (71. Marius Bauer), Abdul Fesenmeyer (46. Aygün Yildirim), Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke, Arne Zajaczek, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Julius Bugenhagen, Medin Kojic, Bennit Bröger (89. Tim Böhmer), Travis de Jong, Georg Ermolaev - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Nils Hasse
Tore: 1:0 Eduard Probst (2.), 2:0 Eduard Probst (45.+2), 2:1 Julius Bugenhagen (76.)
