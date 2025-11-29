 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Fortuna Köln könnte wieder die Tabellenspitze einnehmen.
Fortuna Köln könnte wieder die Tabellenspitze einnehmen. – Foto: Marco Bader

LIVE! Fortuna Köln führt klar, auch RWO kurz vor den drei Punkten

Regionalliga West: Die SSVg Velbert bleibt weiterhin nicht gerade vom Glück verfolgt. In der Nachspielzeit vergab das Schlusslicht noch eine 2:0-Führung gegen die Sportfreunde Siegen und muss sich mit einem Punkt zufrieden geben. Am Samstag folgt das restliche Feld, um das Spitzentrio FC Schalke 04 II, Fortuna Köln und RW Oberhausen.

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Gib es die nächste Verschiebung in der Spitzengruppe? In jedem Fall ist das Spitzentrio im Einsatz. Dabei startet Tabellenführer FC Schalke 04 II eine Stunde später als das restliche Feld gegen den 1. FC Köln II. Fortuna Köln empfängt in der Südstadt die Sportfreunde Lotte, RW Oberhausen will den Positivtrend auch gegen den Niederrhein-Rivalen 1. FC Bocholt fortsetzen.

Am Freitag konnte die SSVg Velbert einem schon leid tun. Die längste Zeit deutete sich ein lang ersehnter Befreiungsschlag im Aufsteigerduell mit den Sportfreunden Siegen an, doch stattdessen stand nach einer turbulenten Nachspielzeit nur ein Zähler zu Buche. Parallel gewann der SV Rödinghausen knapp mit 2:1 gegen die U21 des SC Paderborn.

_________

Siegen trifft Velbert mit spätem Doppelschlag ins Herz

Gestern, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
2
2

Velbert begann mutig, konnte sich aber zunächst keine echten Torchancen erspielen. Gerade als Siegen etwas aktiver wurde, bot sich den Hausherren die große Möglichkeit auf dem Silbertablett. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung hatte Robin Hilger viel Wiese vor sich, versuchte es mit einem Abschluss aus der zweiten Reihen, dieser setzte etwas unangenehm vor Leon Klußmann auf, sodass der Keeper ungeschickt nach vorne abtropfen ließ. Calvin Mockschan stand goldrichtig, umkurvte den Torhüter und schob ins leere Tor ein (15.). In der Folge suchte Siegen immer wieder den Weg nach vorne, Velbert machte die Räume um die eigene Gefahrenzone geschickt zu. Ömer Tokac (33.) und Cagatay Kader (45.) näherten sich mit ihren Abschlüssen nur dem Tor an, doch gefährlich wurde es nicht wirklich.

Viel eher wurde es im zweiten Durchgang dann zwingender. Josue Santo spielte weiter auf Dustin Willms, der aus kurzer Distanz knapp vorbeizielte (50.). Velbert stand in der Defensive weiter dicht gestaffelt und schlug dann eiskalt zu. Nach einer Ecke kam ein Abpraller vor die Füße von Max Machtemes, der punktgenau ins Eck schlenzte (60.). Velbert machte es seitdem und in der Folge einfach clever und besonders abgeklärt, Siegen kam nur selten gefährlich vors Tor – zumindest schien es lange so. Denn in der tiefen Nachspielzeit gab das Tabellenschlusslicht den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. Zunächst stand André Dej nach einem langen Ball in den Sechzehner goldrichtig und schloss sicher ins Eck ab (90. +4). Doch damit nicht genug. Velberts Schlussmann Luis Plath ließ einen erneuten langen Ball fallen, während er klären wollte, traf er jedoch Willms am Fuß und wurde mit dem Platzverweis bestraft. Für den Elfmeter musste Innenverteidiger Felix Herzenbruch in den Kasten, doch Kader behielt die Nerven und schob sicher zum 2:2 kurz vor Abpfiff ein (90. +8).

SSVg Velbert – Sportfreunde Siegen 2:2
SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Arlind Mimini, Max Machtemes, Timo Mehlich (57. David Glavas), Ismail Remmo (14. Kilian-Joel Wagenaar), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (83. Baran Seker), Philip Buczkowski (57. Timo Böhm), Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel
Sportfreunde Siegen: Leon Klußmann, Florian Mayer, David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri (77. André Dej), Cagatay Kader, Ömer Tokac (86. Jubes Ticha), Josue Santo (67. Shaibou Oubeyapwa), Dustin Willms - Co-Trainer: Mohamed Aslan - Trainer: Boris Schommers - Co-Trainer: Sergen Yesilcay
Schiedsrichter: Lukas Dahmann (Siegburg ) - Zuschauer: 700
Tore: 1:0 Calvin Marion Mockschan (15.), 2:0 Max Machtemes (62.), 2:1 André Dej (90.+4), 2:2 Cagatay Kader (90.+7 Foulelfmeter)
Rot: Luis Plath (96./SSVg Velbert/)

__________

Rödinghausen müht sich zum Heimdreier

Gestern, 19:30 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
2
1
Abpfiff

Blitzstart für den SVR. Ein wohl versuchter Distanzschuss rutschte irgendwie durch auf Eduard Probst, der aus kurzer Distanz die Führung erzielte (2.). Danach fehlte es größtenteils an der notwendigen Durchschlagskraft auf beiden Seiten. Unter anderem versuchte es Georg Ermolaev mal mit einem Distanzschuss, doch verfehlte das Gehäuse (42.).

Kurz vor Ablauf der ersten Hälfte wurde es dann wieder brenzlig. Diesmal wurde Probst gewollt mit einem Steilpass auf die Reise geschickt und der Knipser behielt auch für seinen elften Saisontreffer die Nerven (45. +2). Nach dem Seitenwechsel war Paderborn zunächst am Drücker. So rettete SVR-Keeper Dennis Gorka in höchster Not gegen Kerem Yalcin (58.). Die Mühen wurden erst mit Anbruch der Schlussphase belohnt. Julius Bugenhagen verkürzte für die Gäste (76.). Mit Mühe und vollem Körpereinsatz brachte der SVR den knappen Vorsprung dann noch über die Zeit.

SV Rödinghausen – SC Paderborn 07 II 2:1
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia (87. Viktor Miftaraj), Tim Corsten, Manuel Reutter, Paterson Chato (71. Mattis Rohlfing), Allan Firmino Dantas, Julian Schwermann (78. Leonard Köhler), Simon Breuer (71. Marius Bauer), Abdul Fesenmeyer (46. Aygün Yildirim), Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke, Arne Zajaczek, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Julius Bugenhagen, Medin Kojic, Bennit Bröger (89. Tim Böhmer), Travis de Jong, Georg Ermolaev - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Nils Hasse
Tore: 1:0 Eduard Probst (2.), 2:0 Eduard Probst (45.+2), 2:1 Julius Bugenhagen (76.)

__________

Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Bocholt

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
3
2
Abpfiff

__________

FC Gütersloh - Borussia Mönchengladbach II

Heute, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
2
1
Abpfiff

__________

Fortuna Düsseldorf II - VfL Bochum II

Heute, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
0
2
Abpfiff

__________

Bonner SC - Wuppertaler SV

Heute, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
1
1
Abpfiff

__________

Fortuna Köln - Sportfreunde Lotte

Heute, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
4
0
Abpfiff

__________

Schalke 04 II - 1. FC Köln II

Heute, 15:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
1
2

__________

Borussia Dortmund II - SC Wiedenbrück

Morgen, 13:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
13:00live

__________

