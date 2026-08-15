Live: Fortuna Düsseldorf vor Pflichtaufgabe gegen Hoffenheim II

Fortuna startete mit einer Niederlage zum Auftakt. – Foto: Imago Images

Die Mission Wiederaufstieg begann für Fortuna Düsseldorf mit einem Stolperstein. Nach der Niederlage im Eröffnungsspiel gegen den SV Waldhof Mannheim (1:2) wollen die Rheinländer gegen die TSG Hoffenheim II mit den eigenen Fans im Rücken das Ruder wieder herumreißen.

Ende findet klare Worte nach Auftaktpleite

Besonders die phasenweise einladende Hinterreihe der Fortunen sollte im zweiten Saisonspiel wieder unter Kontrolle gebracht werden. Cheftrainer Alexander Ende kritisierte seine Schüztlinge nach Spielende dahingehend auch scharf: "Wir wollten kompakt sein, wir waren alles andere als kompakt. Wir haben Riesenräume gehabt und nie Zugriff bekommen", bewertete der 46-Jährige die erste Hälfte. "Wenn du hier bestehen willst, dann darfst du nicht eine Halbzeit gegen den Ball so wegschenken."

Das Potenzial für eine erfolgreiche Offensive stellten die Düsseldorfer in jedem Fall unter Beweis. Besonders Eric Hottmann und Fabian Schleusener stellten ihr Potenzial immer wieder unter Beweis. Um den allgemeinen Ambitionen in und um den Verein gerecht zu werden, wird es allerdings mehr als Ansätze brauchen. Bei einer weiteren Enttäuschung gegen die Zweitvertretung aus Sinsheim könnten bereits alle verfügbaren Alarmglocken läuten.