Allgemeines
– Foto: Willi Roth

LIVE: Foconis-Hallen-Cup mit Erkenschwick, Obercastrop und Großkreutz

Der Teutonia SuS Waltrop veranstaltet sein jährliches Hallen-Event kurz vor Weihnachten.

Im 8er-Feld des Foconis-Hallen-Cups sind Oberligist SpVgg Erkenschwick und Westfalenligist SV Wacker Obercastrop (Titelverteidiger) die Favoriten. Auch Landesligist TuS Eichlinghofen , der kürzlich mit "Star" Kevin Großkreutz den Teamsah-Cup in Datteln gewonnen hat, rechnet sich etwas aus.

Der Spielplan im Überblick:

