Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Willi Roth
LIVE: Foconis-Hallen-Cup mit Erkenschwick, Obercastrop und Großkreutz
Der Teutonia SuS Waltrop veranstaltet sein jährliches Hallen-Event kurz vor Weihnachten.
Im 8er-Feld des Foconis-Hallen-Cups sind Oberligist SpVgg Erkenschwick und Westfalenligist SV Wacker Obercastrop (Titelverteidiger) die Favoriten. Auch Landesligist TuS Eichlinghofen , der kürzlich mit "Star" Kevin Großkreutz den Teamsah-Cup in Datteln gewonnen hat, rechnet sich etwas aus.