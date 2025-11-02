Live: Fernkampf um die Spitze in der U17-Niederrheinliga

Hochspannung um die begehrte Tabellenführung. Die SSVg Velbert würde mit einem Sieg bei den Sportfreunden Baumberg den Platz an der Sonne behaupten. Auch die beiden weiteren Vertreter aus dem Spitzentrio haben Auswärtsfahrten vor der Brust: Der TSV Meerbusch muss zum Topspiel gegen die SG Unterrath. Auch der VfB Homberg hat mit der Auswärtsfahrt zur DJK Arminia Klosterhardt einen Brocken vor sich. Im Keller treffen unterdessen die beiden Kellerkinder aufeinander. Der FSV Duisburg misst sich mit dem Wuppertaler SV, um jeweils auch den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.
______________
Abgesagt:
______________
10. Spieltag
09.11.25 TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden
09.11.25 VfB Homberg - SG Unterrath
09.11.25 TSV Bayer Dormagen - DJK Arminia Klosterhardt
09.11.25 SSVg Velbert - SC Rot-Weiß Oberhausen
09.11.25 Wuppertaler SV - Sportfreunde Baumberg
09.11.25 1. FC Bocholt - FSV Duisburg
09.11.25 1. FC Kleve - Ratingen 04/19
______________
________________
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: