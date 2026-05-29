 2026-05-29T11:52:36.002Z

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Live: Fehler und Elfmeter - der KFC führt zur Halbzeit in Meerbusch

Oberliga: Gewinnt der KFC Uerdingen beim TSV Meerbusch und bleibt somit vorübergehend noch im Aufstiegsrennen oder beendet der TSV jegliche Aufstiegsträume? FuPa Niederrhein berichtet im ausführlichen Liveticker vom Spiel.

von Tristan Benten · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
Der KFC trifft auf Meerbusch
Der KFC trifft auf Meerbusch – Foto: Ralph Görtz

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KFC Uerdingen
TSV Meerbus.
Julian Stöhr
Julian Stöhr

Mit fünf Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Ratingen 04/19 besteht nur noch eine kleine Aufstiegschance für den KFC Uerdingen - zumal der Zweitplatzierte VfB Hilden ebenfalls vier Zähler mehr auf dem Konto hat als die Krefelder. So lange die Meisterschaft jedoch möglich ist, will die Mannschaft Cheftrainer Julian Stöhr die Hoffnung aufrecht erhalten. Dafür ist zunächst ein Dreier beim TSV Meerbusch nötig.

KFC muss gewinnen und braucht Schützenhilfe

Durch die deutliche 1:6-Pleite gegen die SpVg Schonnebeck und dem 1:1-Remis gegen Abstiegskandidat 1. FC Kleve verlor der KFC den Anschluss an die Tabellenspitze. Gegen den TSV Meerbusch zum einen der kleine Negativtrend beendet werden und zudem die Aufstiegschance bewahrt werden.

Heute, 19:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
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Im Hinspiel konnten sich die Uerdinger knapp mit 2:1 durchsetzen. Bei einem erneuten Erfolg gegen den TSV würde der KFC zumindest an dem Tabellenführer aus Ratingen dran bleiben. Um diesen zu stürzen müsste der Liga-Primus allerdings in den kommenden beiden Partien verlieren.

Mit dem Tabellensechsten aus Meerbusch warten jedoch ein harter Brocken auf das Team von Stöhr. Mit 47 Punkten steht der TSV auf dem sechsten Platz und will diesen mit einem Sieg gegen den KFC verteidigen. Die Zuschauer dürfen sich somit auf ein intensives und spannendes Duell freuen.