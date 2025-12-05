Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Letztes Spiel vor der Winterpause: Holger Seitz und der FC Bayern II erwarten Wacker Burghausen. – Foto: Thomas Gierl
LIVE: FC Bayern II empfängt Wacker Burghausen im Grünwalder Stadion