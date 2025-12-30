 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: David Zimmer

LIVE: Endrunde bei der HSM Münster - Favoritenquartett im Halbfinale

Die "Stadtis" in Münster

Verlinkte Inhalte

HStM Münster
Jugo. Mlad.
ASEC Münster
MS Mitrovica
Gievenbeck

Die Oberligisten SC Preußen Münster II, 1. FC Gievenbeck und TuS Hiltrup sowie Westfalenligist SC Westfalia Kinderhaus sind die Favoriten auf den Titel.

Endrunde:

Westfalia Kinderhaus – Wacker Mecklenbeck 6:2
Tore: 1:0 Haverland (1.), 2:0 Abdvis Zadeh (3.), 2:1 Doster (5.), 2:2 Hunnewinkel (6.), 3:2 Böckmann (7.), 4:2 Abdvis Zadeh (8.), 5:2 Daglar (10.), 6:2 Böckmann (12.)

SC Preußen Münster II – 1. FC Mecklenbeck 8:1
Tore: 1:0 Sayin (1.), 2:0 Leiter (5.), 3:0 Sayin (8.), 3:1 (10.), 4:1 Maloku (11.), 5:1 Maloku (12.), 6:1 Demirhan (13.), 7:1 Gueye (14.), 8:1 Sayin (15.)

Real Münster – Borussia Münster 3:0
Tore: 1:0 (6.), 2:0 (6.), 3:0 (10.)

1. FC Gievenbeck – TuS Hiltrup 3:3
Tore: 1:0 Martin (2.), 1:1 Paenda (6.), 2:1 Martin (7.), 2:2 Weißen (8.), 3:2 Keute (9.), 3:3 Sarrafyar (10.)

Westfalia Kinderhaus – SC Preußen Münster II 1:1
Tore: 0:1 Demirhan (9.), 1:1 Haverland (12.)

Wacker Mecklenbeck – 1. FC Mecklenbeck 4:2
Tore: 0:1 (3.), 0:2 (6.), 1:2 Pesl (7.), 2:2 Becker (8.), 3:2 Pesl (9.), 4:2 Leser (11.)

1. FC Gievenbeck – Real Münster 3:0
Tore: 1:0 Ritter (12.), 2:0 Langenkamp (13.), 3:0 Büscher (14.)

TuS Hiltrup – Borussia Münster 6:1
Tore: 1:0 Hesker (2.), 2:0 Rocha (6.), 3:0 Hesker (7.), 3:1 Springeneer (8.), 4:1 Toka (9.), 5:1 Bußmann (10.), 6:1 (11.)

Westfalia Kinderhaus – 1. FC Mecklenbeck 11:0
Tore: 1:0 Harksen (3.), 2:0 Daglar (4.), 3:0 Wesbuer (6.), 4:0 Witt (8.), 5:0 Daglar (9.), 6:0 Trapp (10.), 7:0 Daglar (11.), 8:0 Witt (12.), 9:0 Möllers (13.), 10:0 Haverland (14.), 11:0 Haverland (14. Foulelfmeter)

SC Preußen Münster II – Wacker Mecklenbeck 8:4
Tore: 1:0 Gueye (1.), 1:1 Pesl (2.), 2:1 Sayin (3.), 3:1 Demirhan (4.), 4:1 Özcan (5.), 5:1 Gueye (6.), 5:2 Löffler (7.), 6:2 Demirhan (8.), 7:2 Acar (9.), 8:2 Gueye (10.), 8:3 Löffler (11.), 8:4 Große Scharmann (12.)

1. FC Gievenbeck – Borussia Münster 6:1
Tore: 1:0 Büscher (1.), 2:0 Langenkamp (4.), 3:0 Witt (6.), 4:0 Keute (7.), 4:1 Springeneer (8.), 5:1 Martin (9.), 6:1 Wesberg (10.)

Real Münster – TuS Hiltrup 3:3
Tore: 1:0 (7.), 2:0 (8.), 2:1 Paenda (9.), 3:1 (13.), 3:2 Rocha (14.), 3:3 Toka (15.)

Aufrufe: 030.12.2025, 17:10 Uhr
redAutor