Kommt RWO wieder in Fahrt? – Foto: Markus Verwimp

Live: Ende der Oberhausener Formkrise in Rödinghausen? Regionalliga West: Die mittelfristigen Ambitionen von RW Oberhausen in die 3. Liga zurückzukehren sind weitläufig bekannt. Damit dahingehende Hoffnungen für diese Saison nicht schon frühzeitige begraben werden müssen, braucht es eine dringende Formverbesserung.

Ein derart biederer Saisonstart von RW Oberhausen war - besonders in Anbetracht der starken Vorsaison - nicht zu erwarten. Sollten die Kleeblätter nicht wieder in Kürze zurück in die Spur führen, drohen die Top-Teams schon früh zu enteilen. Gerade gegen den ebenfalls durchwachsen gestarteten SV Rödinghausen käme ein großes Erfolgserlebnis gelegen. FuPa Niederrhein berichtet von der Partie in einem ausführlichen Liveticker. >>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der Regionalliga West

Startelfänderungen ohne wesentlichen Ertrag Auch wenn die ersten Saisonauftritte alles andere als Optimismus im Fanlager der Oberhausener versprühen durften, es ist sicher noch deutlich zu früh, um den Abstiegskampf auszurufen. Gerade im eng gestaffelten Feld der Regionalliga könnte eine kleine Positivserie die Stimmungslage und das Tabellenbild wieder komplett drehen. Doch dafür muss auch alsbald der Stein ins Rollen gebracht werden. Größtes Manko: Die miserable Offensivausbeute von vier Treffern (Ligatiefstwert). Dabei fehlte ausgerechnet der nominellen Lebensversicherung Moritz Stoppelkamp immer wieder das notwendige Schussglück für weitere Torerfolge.

Morgen, 14:00 Uhr SV Rödinghausen SV Rödinghausen RW Oberhausen RW Oberhausen 14:00 live PUSH Trainer Sebastian Gunkel gab im vergangenen Spiel gegen die SSVg Velbert auch mit Phil Sieben, Simon Ludwig und Seok-Ju Hong die erstmalige Chance in der Startformation, doch auch personelle Wechsel brachten bislang noch nicht den notwendigen Impuls.