Live: Ende der Oberhausener Formkrise in Rödinghausen?

Ein derart biederer Saisonstart von RW Oberhausen war - besonders in Anbetracht der starken Vorsaison - nicht zu erwarten. Sollten die Kleeblätter nicht wieder in Kürze zurück in die Spur führen, drohen die Top-Teams schon früh zu enteilen. Gerade gegen den ebenfalls durchwachsen gestarteten SV Rödinghausen käme ein großes Erfolgserlebnis gelegen.
FuPa Niederrhein berichtet von der Partie in einem ausführlichen Liveticker.
Auch wenn die ersten Saisonauftritte alles andere als Optimismus im Fanlager der Oberhausener versprühen durften, es ist sicher noch deutlich zu früh, um den Abstiegskampf auszurufen. Gerade im eng gestaffelten Feld der Regionalliga könnte eine kleine Positivserie die Stimmungslage und das Tabellenbild wieder komplett drehen. Doch dafür muss auch alsbald der Stein ins Rollen gebracht werden. Größtes Manko: Die miserable Offensivausbeute von vier Treffern (Ligatiefstwert). Dabei fehlte ausgerechnet der nominellen Lebensversicherung Moritz Stoppelkamp immer wieder das notwendige Schussglück für weitere Torerfolge.
Trainer Sebastian Gunkel gab im vergangenen Spiel gegen die SSVg Velbert auch mit Phil Sieben, Simon Ludwig und Seok-Ju Hong die erstmalige Chance in der Startformation, doch auch personelle Wechsel brachten bislang noch nicht den notwendigen Impuls.
Mit Rödinghausen wartet ein gewohnt tückischer Gegner, mit dem sich die Kleeblätter in der Vergangenheit immer wieder schwergetan hatten. So wartet RWO seit drei Partien auf einen Dreier gegen den SVR. In der jüngeren Vergangenheit ist die Bilanz in direkten Aufeinandertreffen aber recht ausgeglichen. Auch Rödinghausen kann nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzen. Abgesehen von einem ungefährdeten 5:0-Sieg gegen einen damals personell arg gebeutelten Wuppertaler SV, sind die auch die Erfolgserlebnisse für die Schützlinge von Dennis da Silva rar gesät.
Der Gewinner der Partie dürfte sich zumindest für den Moment etwas zu Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen - somit vielleicht auch eine Trendwende auslösen. Ein Szenario, was sich beide Seiten bitter erhoffen dürften.