 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Kann Siegen den Tabellenführer ärgern?
Kann Siegen den Tabellenführer ärgern? – Foto: Marco Bader

LIVE! Düsseldorf dreht die Partie, Köln und Siegen auf Augenhöhe

Regionalliga West: Eine Begegnung musst den harten Witterungszuständen der vergangenen Tage Tribut zollen. Die weiteren sechs Partien am Samstag scheinen hingegen wie geplant über die Bühne zu gehen.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Die Samstagskonferenz ist um ein Spiel ärmer: Das Kellerduell zwischen dem SV Rödinghausen und SC Wiedenbrück musste witterungsbedingt abgesagt werden. Für die restlichen Teams in der Regionalliga West geht es in den Zwischenspurt bis zur Winterpause. Für das gute Gefühl unter dem Weihnachtsbaum werden sich aber besonders die jeweiligen Spitzenteams noch einmal reinhängen müssen. Spitzenreiter Fortuna Köln bekommt es mit dem zuletzt unbeständigen, doch qualitativ über jeden Zweifel erhabenen Aufsteiger Sportfreunde Siegen zu tun. Direkt dahinter kann sich auch der FC Schalke 04 II gegen den 1. FC Bocholt beweisen, auch wenn es für die Knappen schlussendlich nicht um den Drittligaaufstieg gehen könnte. Der FCB wird den Anschluss nach oben aufrechterhalten wollen. Ebenfalls im Mix der Aufstiegskandidaten tummeln sich RW Oberhausen und Borussia Mönchengladbachs U23, die sich im Grenzlandstadion gegenüber stehen werden.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folgt dem Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

>>> Die Transfers der Regionalliga West

_____

Vorgezogene Partie vom vergangenen Wochenende

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
3
2
Abpfiff

>>> Zum Spiel

SC Paderborn 07 II – SSVg Velbert 3:2
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Anton Bäuerle (85. Marlon Becker), Tim Böhmer (59. Luca Löwelt), Luis Flörke, Arne Zajaczek, Kerem Yalcin, Kevin Krumme (59. Lenny Hennig), Julius Bugenhagen, Bennit Bröger (85. Medin Kojic), Travis de Jong (88. Fedir Babak), Georg Ermolaev - Trainer: Thomas Bertels - Co-Trainer: Janik Brosch
SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (85. Baran Seker), Kilian-Joel Wagenaar (85. Reo Yoshida), Arlind Mimini, Max Machtemes, Beyhan Ametov (46. Harumi Goto), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (75. David Glavas), Philip Buczkowski (52. Valon Zhushi), Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel
Schiedsrichter: Fabian Kiehl - Zuschauer: 457
Tore: 1:0 Bennit Bröger (27.), 1:1 Calvin Marion Mockschan (29.), 2:1 Travis de Jong (80. Foulelfmeter), 3:1 Luca Löwelt (85.), 3:2 Harumi Goto (90.)

_____

Abgesagt: SC Wiedenbrück - SV Rödinghausen

Heute, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
Abgesagt

"Das für den heutigen Samstag angesetzte Meisterschaftsspiel beim SC Wiedenbrück muss witterungsbedingt ausfallen", heißt auf den Vereinskanälen des SV Rödinghausen. "Der Platz im Jahnstadion ist nach dem anhaltenden Bodenfrost der letzten Tage nicht bespielbar. Ein neuer Termin für die Begegnung soll zeitnah gefunden werden."

_____

Liveticker: 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
2
1

_____

Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - RW Oberhausen

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
0
4

_____

Liveticker: Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf II

Heute, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
1
3

_____

Liveticker: Sportfreunde Lotte - Bonner SC

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
1
0

_____

Liveticker: Sportfreunde Siegen - Fortuna Köln

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
1
1

_____

Liveticker: 1. FC Köln II - Borussia Dortmund II

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
0
0

_____

Liveticker: VfL Bochum II - FC Gütersloh

Morgen, 18:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
18:00live

_____

So geht es weiter

17. Spieltag
28.11.25 SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II
28.11.25 SSVg Velbert - Sportfreunde Siegen
29.11.25 SC Fortuna Köln - Sportfreunde Lotte
29.11.25 Bonner SC - Wuppertaler SV
29.11.25 Fortuna Düsseldorf II - VfL Bochum II
29.11.25 FC Gütersloh - Borussia Mönchengladbach II
29.11.25 RW Oberhausen - 1. FC Bocholt
29.11.25 FC Schalke 04 II - 1. FC Köln II
30.11.25 Borussia Dortmund II - SC Wiedenbrück

_____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 022.11.2025, 13:08 Uhr
Markus BeckerAutor