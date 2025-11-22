LIVE! Düsseldorf dreht die Partie, Köln und Siegen auf Augenhöhe

Die Samstagskonferenz ist um ein Spiel ärmer: Das Kellerduell zwischen dem SV Rödinghausen und SC Wiedenbrück musste witterungsbedingt abgesagt werden. Für die restlichen Teams in der Regionalliga West geht es in den Zwischenspurt bis zur Winterpause. Für das gute Gefühl unter dem Weihnachtsbaum werden sich aber besonders die jeweiligen Spitzenteams noch einmal reinhängen müssen. Spitzenreiter Fortuna Köln bekommt es mit dem zuletzt unbeständigen, doch qualitativ über jeden Zweifel erhabenen Aufsteiger Sportfreunde Siegen zu tun. Direkt dahinter kann sich auch der FC Schalke 04 II gegen den 1. FC Bocholt beweisen, auch wenn es für die Knappen schlussendlich nicht um den Drittligaaufstieg gehen könnte. Der FCB wird den Anschluss nach oben aufrechterhalten wollen. Ebenfalls im Mix der Aufstiegskandidaten tummeln sich RW Oberhausen und Borussia Mönchengladbachs U23, die sich im Grenzlandstadion gegenüber stehen werden.
SC Paderborn 07 II – SSVg Velbert 3:2
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Anton Bäuerle (85. Marlon Becker), Tim Böhmer (59. Luca Löwelt), Luis Flörke, Arne Zajaczek, Kerem Yalcin, Kevin Krumme (59. Lenny Hennig), Julius Bugenhagen, Bennit Bröger (85. Medin Kojic), Travis de Jong (88. Fedir Babak), Georg Ermolaev - Trainer: Thomas Bertels - Co-Trainer: Janik Brosch
SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (85. Baran Seker), Kilian-Joel Wagenaar (85. Reo Yoshida), Arlind Mimini, Max Machtemes, Beyhan Ametov (46. Harumi Goto), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (75. David Glavas), Philip Buczkowski (52. Valon Zhushi), Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel
Schiedsrichter: Fabian Kiehl - Zuschauer: 457
Tore: 1:0 Bennit Bröger (27.), 1:1 Calvin Marion Mockschan (29.), 2:1 Travis de Jong (80. Foulelfmeter), 3:1 Luca Löwelt (85.), 3:2 Harumi Goto (90.)
"Das für den heutigen Samstag angesetzte Meisterschaftsspiel beim SC Wiedenbrück muss witterungsbedingt ausfallen", heißt auf den Vereinskanälen des SV Rödinghausen. "Der Platz im Jahnstadion ist nach dem anhaltenden Bodenfrost der letzten Tage nicht bespielbar. Ein neuer Termin für die Begegnung soll zeitnah gefunden werden."
17. Spieltag
28.11.25 SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II
28.11.25 SSVg Velbert - Sportfreunde Siegen
29.11.25 SC Fortuna Köln - Sportfreunde Lotte
29.11.25 Bonner SC - Wuppertaler SV
29.11.25 Fortuna Düsseldorf II - VfL Bochum II
29.11.25 FC Gütersloh - Borussia Mönchengladbach II
29.11.25 RW Oberhausen - 1. FC Bocholt
29.11.25 FC Schalke 04 II - 1. FC Köln II
30.11.25 Borussia Dortmund II - SC Wiedenbrück
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: