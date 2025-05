LIVE! Doppelter Bookjans macht den Deckel drauf

Das Meisterstück ist vollbracht, der MSV Duisburg läuft nun nur noch in einer Ehrenrunde durch die Regionalliga West. Vor ausverkauftem Haus im Wedaustadion können die Zebras noch einmal gebührend den Wiederaufstieg feiern. Doch vorher wird auch noch Fußball gespielt: Der Wuppertaler SV reist mit aufsteigender Formkurve und breiter Brust nach Duisburg.

Das "Gastspiel" in der Regionalliga blieb also nur ein kurzes, verabschieden möchte sich der MSV aber mit einem Knall. Im heimischen Wedaustadion dürfte kaum ein Sitzplatz unbesetzt sein. Die in jüngerer Vergangenheit arg gebeutelten Fans wollten sich den vorläufigen Höhepunkt der Erfolgssaison offenbar nicht entgehen lassen.