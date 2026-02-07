LIVE! Doppelschlag: Fortuna Köln schon 2:0 in Front

So gehen beide Teams auch mit eindrucksvollen Ungeschlagen-Serie in das Kräftemessen. RWO ging bereits seit zehn Ligaspielen nicht mehr als Verlierer vom Platz. Bei Fortuna Köln sind es schon deren 17.

Deshalb hat das Spitzenspiel nicht nur eine direkte Auswirkung auf das besonders enge Tabellenbild im Spitzenkampf, kann aber auch ein wichtiges Vorzeichen für den weiteren Saisonverlauf liefern. Fortuna Köln wird zwar in jedem Fall weiterhin an der Tabellenspitze bleiben, doch gerade für das eigene Selbstverständnis kann eine empfindliche Niederlage gegen einen direkten Tabellenkonkurrenten eine wichtige Rolle spielen.

Die Tabellennachbarn FC Gütersloh und FC Schalke 04 II könnten von Punktverlusten der Mitstreiter profitieren. Gütersloh ist am Tag darauf gegen den Bonner SC im Einsatz, die Knappen gastieren bei den Sportfreunden Lotte.

