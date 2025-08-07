Live: DJK Twisteden hofft auf den Coup gegen BW Dingden

Im Duell Bezirksliga gegen Oberliga sind die Vorzeichen klar: Gastgeber Twisteden ist klar in der Rolle des Underdog, doch das bietet auch seine Chancen. Denn: Mit Tom Cappel und Torben Schellenberg hat die DJK ein extrem starkes Sturmduo, das ein Spiel auch mal alleine entscheiden kann. In der vergangenen Saison kamen so insgesamt 72 Tore zusammen, doch dann folgt auch schon das Aber. Besonders die Defensive des Bezirksligisten ist oft zu anfällig. 69 Gegentore verhinderten eine bessere Platzierung als Rand neun. Daran will der Coach mit seiner Elf arbeiten. In der Vorbereitung war diesbezüglich noch Luft nach oben. Einzig die Begegnung gegen Siegfried Materborn endete mit 1:0 ohne Gegentor. In Summe stehen 17 Tore und elf Gegentore.

Doch auch auf der Gegenseite ist nach dem Aufstieg in die Oberliga Niederrhein noch längst nicht alles perfekt. Bei der Stadtmeisterschaft Hamminkeln unterlag BWD dem Neu-Bezirksligisten Hamminkelner SV mit 0:1, was durchaus überraschend war. Auch der Test gegen Viktoria Goch ging verloren. Insgesamt aber scheint das Team auf einem guten Weg zu sein. Vor dem Ligastart am Sonntag, den 17. August, beim 1. FC Monheim will Dingden mit einem Sieg in der ersten Pokalrunde noch einmal etwas für das Selbstvertrauen tun.

