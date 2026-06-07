LIVE: Die überkreislichen Aufstiegsspiele am Sonntagnachmittag

Kann Salchendorf heute jubeln? – Foto: Matthias Reinhardt

Die Aufstiegsrunde zur Westfalenliga endet heute. Wer nutzt die zweite Chance: die SpVg Emsdetten 05 oder der SV Germania Salchendorf?

In der Aufstiegsrunde zur Landesliga werden die vier Halbfinalisten gesucht. Vier Bezirksliga-Vizemeister hatten zunächst spielfrei und haben nun ihr erstes Entscheidungsspiel.

Die "überkreisliche" Aufstiegsrelegation der Fußball-Kreise Paderborn, Bielefeld, Dortmund, Gelsenkirchen, Siegen/Wittgenstein und Unna/Hamm beginnt mit den Hinspielen.

In der Kreisliga A Lemgo wird der letzte Spieltag ausgetragen.

FuPa Westfalen ist wieder im Liveticker dabei.