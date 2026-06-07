 2026-06-03T09:07:03.210Z

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LIVE: Die überkreislichen Aufstiegsspiele am Sonntagnachmittag

Der letzte Aufsteiger zur Westfalenliga wird ermittelt

von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Kann Salchendorf heute jubeln?
Kann Salchendorf heute jubeln? – Foto: Matthias Reinhardt

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Kreisliga A Lemgo
Relegation LL Westf.
Relegation BZL Westf.
Hörder SC
BW Alstedde

Die Aufstiegsrunde zur Westfalenliga endet heute. Wer nutzt die zweite Chance: die SpVg Emsdetten 05 oder der SV Germania Salchendorf?

In der Aufstiegsrunde zur Landesliga werden die vier Halbfinalisten gesucht. Vier Bezirksliga-Vizemeister hatten zunächst spielfrei und haben nun ihr erstes Entscheidungsspiel.

Die "überkreisliche" Aufstiegsrelegation der Fußball-Kreise Paderborn, Bielefeld, Dortmund, Gelsenkirchen, Siegen/Wittgenstein und Unna/Hamm beginnt mit den Hinspielen.

In der Kreisliga A Lemgo wird der letzte Spieltag ausgetragen.

FuPa Westfalen ist wieder im Liveticker dabei.

>>> AKTUALISIEREN

Der Überblick:

Aufstiegsrunde zur Westfalenliga

Der Sieger steigt auf.

SpVg Emsdetten 05 (LL4) - Germania Salchendorf (LL2) bei der SpVg Hagen 11

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Emsdetten 05
SpVg Emsdetten 05SpVg Emsdetten 05
Germania Salchendorf
Germania SalchendorfGermania Salchendorf
15:00

Aufstiegsrunde zur Landesliga

Die zwölf Bezirksliga-Vizemeister ermitteln einen Aufsteiger (weitere Termine 11.6. und 14.6.)

Viertelfinale

BV Stift Quernheim (BL1) - Beckumer SpVg (BL7) beim FSC Rheda

Heute, 15:00 Uhr
BV Stift Quernheim
BV Stift QuernheimBV Stift Quernheim
Beckumer SpVg
Beckumer SpVgBeckumer SpVg
15:00live

SV Horst-Emscher (BL9) - SuS Stadtlohn (BL11) beim FC 96 Recklinghausen

Heute, 15:00 Uhr
SV Horst-Emscher 08
SV Horst-Emscher 08SV Horst-Emscher 08
SuS Stadtlohn
SuS StadtlohnSuS Stadtlohn
15:00

SV Brilon (BL5) - TuS Lipperreihe (BL2) beim SuS Störmede in Geseke

Heute, 15:00 Uhr
SV 20 Brilon
SV 20 BrilonSV 20 Brilon
TuS Lipperreihe
TuS LipperreiheLipperreihe
15:00

Ararat Gevelsberg (BL6) - FC Castrop-Rauxel (BL10) beim Lüner SV

Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga (Hin- und Rückspiel)

Die Sieger steigen auf.

Vizemeister KLA Siegen - Verlierer Meister-Duell KLA Unna/Hamm

Heute, 15:00 Uhr
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/WildenSG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
SV Blau-Weiß Alstedde
SV Blau-Weiß AlsteddeBW Alstedde
15:00

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Alstedde
SV Blau-Weiß AlsteddeBW Alstedde
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/WildenSG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
15:00

Vizemeister KLA Gelsenkirchen - Sieger Vizemeister-Duell KLA Dortmund

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Erle
Eintracht ErleEintr. Erle
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
15:00

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
Eintracht Erle
Eintracht ErleEintr. Erle
15:00

Vizemeister KLA Paderborn - Vizemeister KLA Bielefeld

Heute, 16:00 Uhr
TuRa Elsen
TuRa ElsenTuRa Elsen
TuS Jöllenbeck
TuS JöllenbeckTuS Jöllenbeck
16:00

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
TuS Jöllenbeck
TuS JöllenbeckTuS Jöllenbeck
TuRa Elsen
TuRa ElsenTuRa Elsen
15:00live

Kreisliga A Lemgo (letzter Spieltag)

Sonneborn/Alverdissen steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn man gewinnt
  • wenn man ein Remis holt und Lipperreihe II nicht gewinnt
  • oder wenn Lipperreihe II verliert

Lipperreihe II steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn man gewinnt und Sonneborn/Alverdissen nicht gewinnt

Hinweis: Bei Punktgleich käme es zu einem Entscheidungsspiel.

Heute, 15:00 Uhr
SG Sonneborn/Alverdissen
SG Sonneborn/AlverdissenSG Sonneborn/Alverdissen
Türkischer SV Schötmar
Türkischer SV SchötmarTSV Schötmar
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TuS Lipperreihe
TuS LipperreiheLipperreihe II
TuS Helpup
TuS HelpupTuS Helpup
15:00