LIVE: Die überkreislichen Aufstiegsspiele am Sonntagnachmittag

Die Aufstiegsrunde zur Westfalenliga endet heute. Wer nutzt die zweite Chance: die SpVg Emsdetten 05 oder der SV Germania Salchendorf?
In der Aufstiegsrunde zur Landesliga werden die vier Halbfinalisten gesucht. Vier Bezirksliga-Vizemeister hatten zunächst spielfrei und haben nun ihr erstes Entscheidungsspiel.
Die "überkreisliche" Aufstiegsrelegation der Fußball-Kreise Paderborn, Bielefeld, Dortmund, Gelsenkirchen, Siegen/Wittgenstein und Unna/Hamm beginnt mit den Hinspielen.
In der Kreisliga A Lemgo wird der letzte Spieltag ausgetragen.
FuPa Westfalen ist wieder im Liveticker dabei.
Der Sieger steigt auf.
Die zwölf Bezirksliga-Vizemeister ermitteln einen Aufsteiger (weitere Termine 11.6. und 14.6.)
Viertelfinale
BV Stift Quernheim (BL1) - Beckumer SpVg (BL7) beim FSC Rheda
SV Horst-Emscher (BL9) - SuS Stadtlohn (BL11) beim FC 96 Recklinghausen
SV Brilon (BL5) - TuS Lipperreihe (BL2) beim SuS Störmede in Geseke
Ararat Gevelsberg (BL6) - FC Castrop-Rauxel (BL10) beim Lüner SV
Die Sieger steigen auf.
Vizemeister KLA Siegen - Verlierer Meister-Duell KLA Unna/Hamm
Vizemeister KLA Gelsenkirchen - Sieger Vizemeister-Duell KLA Dortmund
Vizemeister KLA Paderborn - Vizemeister KLA Bielefeld
Sonneborn/Alverdissen steigt in die Bezirksliga auf,
Lipperreihe II steigt in die Bezirksliga auf,
Hinweis: Bei Punktgleich käme es zu einem Entscheidungsspiel.